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夫妻都同意離婚「法院判不准」！原因曝光網傻眼：有這種事

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2人認識不久就結婚，生活卻發生許多摩擦。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

夫妻若達成離婚的共識，真的有辦法立刻離婚嗎？江西省新余市一對年輕男女認識後立刻懷孕，因此閃電結婚，後來才發現個性不合，雙方都同意離婚。沒想到，法院一審確認為，證據不足以證明2人感情破裂，因此判定敗訴，讓2人傻眼了。

小麗（化名）2019年8月透過朋友介紹，認識了彭姓男子，雙方發展成情侶關係，交往不到5個月，小麗就懷孕了，於是2人立刻登記結婚，一同在深圳生活。小麗生產前幾個月，持續待產、打算等孩子生下來，在家照顧孩子，生產後因為腿部瘀青住院，就診才知罹患免疫性血小板減少性紫癜。

等到女兒出生，2人的生活沒有變得快樂，反而時常發生矛盾，彭男還被抓包與其他女人曖昧，甚至還動手毆打小麗，打到身上都是瘀青。小麗實在忍受不了，2021年4月向深圳福田人民法院起訴離婚。起訴後沒幾天，2人又發生爭執，於是小麗帶著女兒離家出走，開始分居生活。

▼小麗訴請離婚後不久，2人發生爭執，於是她帶著女兒離家出走。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過法院不准2人離婚，駁回了小麗的訴訟，理由是彭男認為2人感情沒有破裂，小麗身上的傷也不一定是家暴，可能是免疫性疾病所引起，且小麗也沒有提出丈夫與女人曖昧不清的證據。

後來彭男承諾，只要回到老家，就同意和平離婚，女兒也會讓小麗扶養，沒想到一落地就變卦，要求小麗簽訂合約，放棄女兒、婚後的財產。小麗一怒之下撕毀合約，身份證、手機等物品也因此被搶走。

過了一陣子，小麗7月12日前往上海找工作，過程中發現又懷孕了，因此回到深圳墮胎，此後一直待在深圳，而中間的這段時間，只有與女兒視訊通話過，時間也只有短短幾分鐘。

小麗無奈之下，只能向新余市的婦聯會求救，希望能夠調解雙方的關係，但無論怎麼調解，依舊沒有成果。後來彭男也向法院訴請離婚，但希望能有女兒的監護權，雙方遲遲沒有達成共識。

▼2人協商離婚的過程中，小麗又懷孕了，因此回到深圳墮胎。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲婚姻 結婚 男女 兩性 夫妻。（圖／免費圖庫PIXABAY）

彭男告上法院後，當地法院一審卻又判定，雙方婚前、婚後感情尚可，只是因為家庭瑣事缺乏溝通，進而影響感情，證據不足證實感情已經破裂，因此判定彭男敗訴。

2人對於這項判決，感到十分無奈，彭男堅稱「從沒家暴過」，在與小麗認識前，他還有認識一名女子，但也沒有曖昧過，反而是小麗訴請離婚後，連續離家出走2次，後續不會再提起上訴。小麗聽完判決，則感到不滿意，已經再向法院寄出上訴狀，希望能判准離婚。

離奇的判例曝光，也讓網友們感到傻眼，「天啊，這樣子還不能離，現在離婚到底是有多難啊！最好不結得了」、「當著法官的面子打一架，然後出具醫院的診斷書，讓法官來說說，感情沒破」、「有這種事，離婚如此麻煩，也是愈來愈多人不願意結婚的原因。」

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