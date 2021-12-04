沒錢買房成不婚原因！他好奇「有女生負責買嗎」 答案引網暴動

▲原PO好奇問，「有人結婚是女生負責買房的嗎？」（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

現代人結婚意願下降的原因百百種，「買房子」有可能是考量因素之一嗎？就有一位男網友在PTT的WomenTalk板上提問，「有人結婚是女生負責買房的嗎」，引起熱烈討論，不少人直呼「要去哪裡找這種女生？」

原PO感嘆，「這年頭，不少人沒結婚的原因之一，就是婚後買房」，尤其是社會氛圍，將婚後買房視為男生的責任，讓他不禁好奇「想知道是否有人結婚後，是由女生負責買房的？」並表示他有個男性朋友，對方要跟老婆交往時，女生就已經自己買房了，婚後也搬去跟女方一起住，「當然夫妻倆也一起分攤房貸，但至少我朋友不用煩惱買房子的事情。」

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原PO也補充，或許他舉的例子或許比較不恰當，因為女方是婚前就買房了，「不過還是想問問，是否有夫妻婚後，是由女生負責買房的？對於房子登記為女方的名字，男生又會有什麼感覺？」

貼文一出引發討論，「要去哪裡找這種女生」，「羨慕><，要去哪裡認識這種女生」，「婚前聽到的不少！婚後女方買房數為0」，「我聽到的都是婚前已買好，其實婚前買對買的那個人比較有保障」，但意外釣出自己婚前買房的女網友，「我是婚前自己買房，但當時沒有想過會結婚啦！想說自住投資彈性很大，因為所以就變婚房了。婚後房貸我和先生一人一半，房子是我的名字」意外引起網友暴動「請問有同類嗎」，「求認識同類」，「男生偶爾也不想努力了」。



