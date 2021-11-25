新店命案查扣兇槍送刑事局覆驗　做彈道比對釐清是否涉案

▲刑事局鑑識科將透過查扣槍枝擊發比對新店命案現場的彈頭、彈殼釐清是否為涉案槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張君豪、陳以昇／綜合報導

22日上午8時許、新北市新店區何姓男子在小孩上學後，開車返抵自家透天厝前，遭到蒙面槍手持制式手槍近距離以「行刑式」瞄準頭部連開4槍，其中3槍打中何男頭警，導致被害人當場爆頭身亡。 案小組當晚在桃園機場聯外道路水溝內起獲一把疑似槍手丟棄的作案兇槍－阿根廷槍廠Bersa Thunder Pro Ultra Compact半自動制式手槍、彈匣及剩餘子彈1枚。

據悉該槍為阿根廷等中南美國家軍警部隊配槍，警扣疑似作案兇槍後緊急先送新北市警局刑事鑑識中心進行初步鑑定；知情者透露，由於鑑識作業要緊追案件偵辦進度，專案小組需仰賴槍枝鑑定結果及彈道比對結果，方能緊扣黃姓槍手鞏固開槍殺人的直接證據。

▲刑事局鑑識科將透過查扣槍枝擊發比對新店命案現場的彈頭、彈殼釐清是否為涉案槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑事鑑識中心在23日接獲疑似Bersa兇槍後，以最急件速度進行槍枝殺傷力初鑑、經鑑識人員確定該槍確屬阿根廷原廠製造的半自動手槍，且槍管暢通、撞針擊發機構完整具備完整殺傷力。新北刑事鑑識中心並對該槍進行「槍枝辨識特徵鑑定」「槍枝性能測試」及「槍枝殺傷力鑑定」等初步鑑定。

但知情者透露，儘管新北市刑事鑑識中心人員具備完整鑑識槍枝能力、但因新北鑑識中心實驗室，缺乏彈道比對所使用的子彈減速水池、加上後續司法追訴時，法院證據採信上，只認「鑑定位階」最高的刑事局鑑識科出具的鑑識報告書；該槍初鑑後24日被送往刑事局鑑識科彈道比對實驗室進行複驗。

雖然黃男潛逃廈門入住思明區某防疫旅館後被公安移置到湖里區專門用來隔離涉案犯嫌、有公安重兵看守的高防護酒店；但警方仍須透過查扣兇槍，與死者身上起出的彈頭進行彈道比對，若能證實死者體內子彈是查扣槍枝所擊發，就能形成黃男涉案的最關鍵罪證。

鑑識人員透露：涉案槍枝比對，主要的鑑識方式是「射擊後彈頭彈殼比對」，就是警方查扣兇手犯案槍枝後，透過實驗室減速水池利用該槍擊發子彈，藉由比對彈頭經底火推進、高速擊發過槍管來復線刮擦留下的「槍頭工具刮痕」以及子彈後緣、彈殼前緣經半自動手槍擊發，後退彈溝排除彈殼時所留下的「退彈抓子痕」以及槍枝撞針撞擊底火孔上面的「撞針痕」

刑事局鑑識科將透過實際擊發該槍，並檢視彈頭、彈殼所留下的三種擊發工具痕跡，透過高倍率顯微鏡拍攝成像後，和兇案現場擊斃死者的彈頭、遺留彈殼進行比對；鑑識人員私下透露這三組槍彈擊發「工具痕跡」就是每把槍獨一無二的指紋，如果實驗室採證結果與現場扣下的彈頭、彈殼相符，就能確信這把槍係涉案關鍵兇槍。儘管24日刑事局鑑識科已接收該槍、並以最急件速度進行彈道比對實驗，但截至25日晚間彈道比對鑑識結果尚未出爐。

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