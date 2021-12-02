刑事局推科技防詐　與北富銀攜手建AI系統監控涉詐帳戶

▲刑事局長黃嘉祿與北富銀總經理程耀輝簽訂合作意向書共推科技打詐。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣近來詐騙案件頻傳，台北富邦銀行全方位推動詐騙防制，不僅強化行員教育訓練，運用Fintech技術創新開發多元風控機制，2日更創金融界先河，在富邦銀總經理程耀輝與刑事局長黃嘉祿共同簽訂合作意向書，未來台北富邦銀將與警方投入智能預警系統研發，透過科技與創新，為大眾帶來更安心的金融體驗。

台北富邦銀行總經理程耀輝與會指出，防阻詐騙守護客戶財產安全是銀行的天職，為能替客戶資產做最好把關，北富銀持續對全台分行進行嚴謹培訓，提升第一線行員的對於臨櫃詐騙匯款樣貌的識別能力。

▲刑事局長黃嘉祿與北富銀總經理程耀輝簽訂合作意向書共推科技打詐。（圖／記者張君豪翻攝）

北富銀強調：在該行資安長蘇清偉領導下，將在金融科技上持續導入風險控管和科技徵信機制，同步提升客戶體驗與金融安全。截至今年11月底，北富銀與警方已合力成功防阻175件詐騙案，攔阻財損超過新台幣1.3億元，獲警政署表揚為攔阻詐騙績優金融機構。

刑事局長黃嘉祿則說，警方會持續透過行政院跨部會的會議平台，結合經濟部、金管會、NCC等事業主管機關共同推動打詐政策。在民間則需電商、網路平台、資通訊、金融業者的通力協助。對富邦銀願率先運用前瞻金融科技，積極與刑事局攜手合作表達敬佩之意，期望刑事局與北富銀共同投入科技打詐合作模式，帶動更多金融業者加入，共同保衛民眾財產安全。

刑事局指出，國內的詐欺犯罪仍然以假投資、假檢警、解除分期付款等案類為主要的犯罪手法，支付管道則以臨櫃匯款及網路轉帳為大宗，均須透過金融體系之運作，來詐騙被害人金錢及洗錢隱匿。因此，要澈底斬斷犯罪金流與溯源追查幕後的詐欺集團及金主，警方持續與銀行業者建立打擊詐欺犯罪的共識並著手行動，今年度迄今已成功臨櫃攔阻被害人轉帳匯款逾新台幣13億餘元、警示涉案帳戶約38,457組，力阻2億8千餘萬元被害人贓款遭匯出。

刑事局與北富銀「智能防詐、強化保障」合作機制，將由刑事局彙整查緝詐欺集團所累積的偵查經驗，分析犯罪態樣、可疑徵候，由警方、銀行端資訊團隊建置智能模型，建立金融詐騙偵測暨預警機制，其中包含「分析警示帳戶金流態樣，制定異常偵測指標」、「建立雙方即時通報管道，強化線上打擊犯罪能量」。

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