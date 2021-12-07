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快訊／中職第六隊露曙光？　立院修正《運產條例》1000萬可減稅150％

▲▼立法院院會 農民健康保險條例修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡其昌（右）敲槌。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

為提高民間企業擴大體育投資的誘因，立法院7日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，明定營利事業捐贈運動業和賽事，可在新台幣1000萬元內，按捐贈金額的150%，自其當年度營利事業所得額中減除；同時刪除過去「政府投資運動持股比例不得超過50％」規定，盼藉此促進職業和業餘運動業發展。

對於中職成立「第六隊」進度，中職會長、立法院副院長蔡其昌日前受訪透露，《運動產業發展條例》修法將提高企業投入職棒經營的意願，「中華電信目前在等立法院三讀通過後，會進行正式最後評估」，並率P. LEAGUE執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、奧運舉重金牌國手郭婞淳、射箭國手湯智鈞、富邦顧問陳金鋒等體育界知名人士拜訪立院黨團，引發外界高度關注。

立法院今天三讀《運動產業發展條例》修正案，規定營利事業若依條例設置專戶捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事，申報所得稅時，得在新台幣1000萬元內，按捐贈金額的150%，自其當年度營利事業所得額中減除；但若是營利事業與受贈運動業間具有關係人身分，僅可在限額內，按捐贈金額的100％，自其當年度營利事業所得額中減除。

該條例明定，捐贈對象若為教育部專案核准的重點職業或業餘運動業、公告的重點運動賽事主辦單位，不受1000萬元額度限制。

至於受捐贈上限方面，該條例規定，專戶接受營利事業捐贈，每年累積金額以新台幣30億元為限，並得於該總額限度內，針對不同運動種類及受贈對象訂定得收受捐贈金額上限。

此外，為改善過去各級政府與公營事業礙於預算限制，難以有效投資、挹注運動產業的狀況，《運動產業發展條例》規定，地方政府得設置運動發展基金，教育部得以專責法人辦理本條例相關業務；並刪除過去「政府投資運動產業，持股比例不得超過50％」的規定，明定各級政府與公營事業得配合國家體育政策及運動產業發展綱領，出資經營運動團隊，且團隊應聘僱具有體育專業或經營管理經驗人員，並得以法人方式經營。

另為鼓勵民間機構參與改建或營運運動設施，條例規定，民間機構參與新建、增建、改建、修建或營運重大公共建設的運動設施，可依照《促進民間參與公共建設法》享有租稅優惠。

▲▼立法院院會 國民黨團總召費鴻泰與黨籍立委議場密商 朝野攻防。（圖／記者屠惠剛攝）

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