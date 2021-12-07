　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東專屬包廂「K歌之夜」　魏如萱+高爾宣+玖壹壹陪民眾同歡跨年

▲玖壹壹 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲玖壹壹 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」，12月31日晚上7時30分於屏東市千禧公園熱鬧登場，高爾宣、韋禮安、彭佳慧、魏如萱、范逸臣、玖壹壹等10組歌手輪番開唱，絕對讓人大飽耳福。

▲玖壹壹 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▼魏如萱。

▲玖壹壹 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

縣府今(7)日公佈跨年演唱陣容，邀請鐵肺歌后彭佳慧、創作才子韋禮安、全能歌后魏如萱、台語天后孫淑媚、金曲歌后朱海君、人氣新生代歌手高爾宣、芮德、吳獻，以及2008年於恆春半島拍攝的熱銷國片《海角七號》男主角范逸臣，將帶來傳唱度極高的歌曲演出，重溫「國境之南」等回憶歌曲帶來的感動，2022年第一刻，由最接地氣的「質感LOCAL團體」玖壹壹嗨翻全場，迎接全新一年。

潘孟安縣長表示，隨著2021年進入尾聲，大家最期待的就是跨年晚會，「想享受專屬K歌的大型包廂，首選就來屏東跨年」，也提醒民眾，由於國際上出現Omicron變種病毒，防疫不鬆懈，參加跨年仍要配合實聯制、量體溫、一定要全程戴口罩。

31日下午2點，多達百攤的文創產業市集齊聚屏東，來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，為配合最新防疫措施，除專屬飲食區外禁止飲食，亦不開放試吃。

縣府也規劃明正國中、忠孝國小、陸興中學3所學校的校區及屏縣衛生局地下停車場、屏東縣立圖書館總館停車場供汽車停放，機車部分則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。31日下午5時至翌日凌晨1時，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段進行封街管制，請用路人配合。

當日也提供免費復康巴士接送服務(每位身障朋友限1人陪同搭乘)，如有需求請12月20日起至12月24日前洽各區預約專線訂車。屏北區:08-7386626、屏中區:08-7887433、屏南區:08-8892293#403。相關資訊可上屏東縣政府文化處官網查

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
麻古茶坊買1送1！　連續8天搶喝
本土逾28天零確診！陳時中證實「再度清零」　曝台灣仍有2危機
Omicron空氣傳播！　完全「0接觸」仍確診
衛福部官員頻登社會版面　陳時中說重話了
董座偷吃全家抓包他！　妻怒嗆：一手念經一手摸乳
台中確診船員「應是舊案」　羅一鈞：對社區威脅低
快訊／暴增21例境外移入！　這國家來台10例最多
快訊／暴增「21例境外移入」！　創今年新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺南市推動畜牧廢水再利用　綠色經濟創多贏

基隆35合約醫療院 + 12快閃站　11日前施打莫德納贈百元禮券

全面凈凈凈！東大門夜市增設哺乳室　力拼再續五星級環保夜市

屏東專屬包廂「K歌之夜」　魏如萱+高爾宣+玖壹壹陪民眾同歡跨年

海巡管很大！雲林港口釣魚嗆罰15萬　縣府：未禁止歡迎大家來

竹市東門市場2.0升級完工　耐震補強、全新電路與汙水處理系統

竹市111年療癒系浪浪月曆登場　捐發票可兌換

斜張橋疏濬大型車密集往來里港　警增測速器+地磅防制事故

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

三巨頭面對面溝通！花蓮五大建設案獲中央支持　10項建議也同意

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

臺南市推動畜牧廢水再利用　綠色經濟創多贏

基隆35合約醫療院 + 12快閃站　11日前施打莫德納贈百元禮券

全面凈凈凈！東大門夜市增設哺乳室　力拼再續五星級環保夜市

屏東專屬包廂「K歌之夜」　魏如萱+高爾宣+玖壹壹陪民眾同歡跨年

海巡管很大！雲林港口釣魚嗆罰15萬　縣府：未禁止歡迎大家來

竹市東門市場2.0升級完工　耐震補強、全新電路與汙水處理系統

竹市111年療癒系浪浪月曆登場　捐發票可兌換

斜張橋疏濬大型車密集往來里港　警增測速器+地磅防制事故

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

三巨頭面對面溝通！花蓮五大建設案獲中央支持　10項建議也同意

臺南市推動畜牧廢水再利用　綠色經濟創多贏

南科帶動民間投資　3行政區後市可期

悍將證實洪一中請辭教頭一職　球隊1月開始訓練

基隆35合約醫療院 + 12快閃站　11日前施打莫德納贈百元禮券

粉紫狼尾草大爆發！台中夢幻園圃秘境成打卡點 　爽拍療癒系美照

LINE免費貼圖來了！GUCCI結合LAIMO超生動　限時6款快入手

接種領100近千人潮塞爆北車　近半數是新住民！醫界：打第一劑最多

越女賣淫被潛返...再偷渡組樓鳳集團　揪恩客男友+4姊妹躺著賺

春節專案集檢所「最新訂房率」曝！陳時中：人流比預期少

噁男街頭連撿2男屍！他昏睡中驚覺「被含住」　調監視器後崩潰了

屏東女騎士等紅燈遭拖板車輾過　當場身亡...網嘆：這路口超危險

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

喵星人受困中和高架橋！消防隊火速救援

台南保時捷中心上樑

快訊／南屯傳車禍意外　1男大腿變形送醫急救

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

YouBike2.0突破400站　土城、深坑、瑞芳正式營運

被飛機聲嚇的！澎湖烏崁高麗菜超大顆

花蓮建設邁大步　五大交通建設案交通部支持

武陵農場被撒糖霜　雪白冰霜大地宛如童話夢幻場景

耐震補強　竹市東門市場2.0升級完工

更多熱門

相關新聞

屏東打莫德納「送500元」！鄉民嗨：車票買好了

屏東打莫德納「送500元」！鄉民嗨：車票買好了

台灣本土疫情降低，連帶影響台灣疫苗施打意願，屏東縣政府因此宣布，只要到指定的地點施打疫苗，就送現金500元，而且施打的疫苗就是莫德納疫苗，希望可以藉此提升本國的疫苗覆蓋率，消息曝光之後，不少網友興奮喊，「要搭高鐵下去打」、「住屏東真的好讚」。

洋蔥《3國智》錄影腳滑重摔在地　慘遭張立東狠酸

洋蔥《3國智》錄影腳滑重摔在地　慘遭張立東狠酸

比特犬咬死3歲童　熊爸3招制止攻擊

比特犬咬死3歲童　熊爸3招制止攻擊

刮刮樂超前佈署「跨年」！　2款新品總獎金超過16億

刮刮樂超前佈署「跨年」！　2款新品總獎金超過16億

2022年12生肖財運最旺TOP 3

2022年12生肖財運最旺TOP 3

關鍵字：

屏東縣跨年晚會2022K歌之夜千禧公園玖壹壹彭佳慧

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面