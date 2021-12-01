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2022虎年12生肖財運、戀愛運最旺TOP 3！屬羊準備加薪升職

文／湯鎮瑋老師

走過2021年疫情動盪與不安的辛丑牛年，社會經濟、民生等局勢依然艱辛。命理界阿湯哥湯鎮瑋老師在新書《2022福虎生風開運農民曆》中指出12生肖在虎年需居安思危向下紮根、強化實力，保持初心在風浪中站穩腳步，做好風險管理是非常重要的事！2022是考驗人性的一年，更考驗領導人的智慧與心胸。君子愛財取之有道，其中有關宗教信仰、愛心行善是帶給人心安定的力量，要真正落實利益眾生，更應堅守正道！另外湯鎮瑋在書中也分別解析12生肖金錢運、工作運、愛情運、健康運的運勢發展，讓你在新的開始就能平安順利，趨吉避凶不費力！好念擁有好願力，天天都有好運氣！

在12生肖運勢方面，2022虎年【金錢運勢】前三名分別是：

第一名：羊
人脈旺運，穩中求進，偏財防騙，進財有數！

事業發展大好帶動了正財運，尤其是從事服務業的屬羊朋友獲利最多，正所謂人脈通錢脈，良好和諧的人際關係能帶旺業績，其他行業別的朋友也能在穩紮穩打之中鞏固基本盤，穩中求進！不過因為凶星作祟，在偏財運上就沒那麼順利，慎防詐騙陷阱，平時也要多留意父母長輩的用錢狀況，以免嚴重破財。此外，簽署合約文件時要再三確認，不可因信任而馬虎了事，以免遭受財運損失，更甚者還會引發官司。

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第二名：牛
貴人多助，活絡正財，穩健投資，見好就收！

事業運勢大好的關係，也活絡了正財運，且事業得貴人多助，無論開拓客源或新業務，都能順利進行，並轉為實際收入；偏財運方面，雖能得到不少可靠的理財消息，不過謹記抱著小賭怡情的態度，在穩健的情況下，才有機會賺取令人滿意的偏財進帳；不宜大手筆投資，且要見好就收，否則有虧空風險。若有閒錢，或可汰換家中較老舊的大型家具或家電，提升生活品質，對整體家運也有幫助。

第三名：狗
吉星催祿，收入滿意，慎防小人，投資謹慎！

今年擁催旺財祿的吉星入命、同時也出現會干擾損財的凶星，財運發展可說是吉中藏凶，不可大意！事業前景看好有機會帶來豐沛收入，正財運上揚指日可待；偏財運發展態勢也不錯，過去累積的人脈及經驗，能助你一臂之力，選擇最佳的投資理財方向。不過受凶星牽制，容易半路殺出程咬金，導致進展不順甚至功虧一簣，須提防暗地冷箭，影響錢財不聚。

▲2022年虎年運勢，屬羊有超強運勢（圖／記者張一中攝）

2022虎年【愛情運勢】前三名分別是：

第一名：羊
天喜旺運，人氣爆棚，感情明朗，幸福可期！

沉澱了一年，今年終於可以重新啟動愛情雷達啦！天喜吉星加持，感情運勢走向明朗，將迎來美好幸福的愛情春天！單身者人氣爆棚、追求者眾，不過屬羊朋友心思較為細密，有時可能顧慮層面較多，拿不定主意時就請男性長輩或友人幫忙釐清，局外人會看得更清楚。有伴者能夠從伴侶身上獲得溫暖的能量，而你也是對方的定心丸，雙方都能因彼此更加積極樂觀，感情也會更加圓滿。

第二名：牛
真心無敵，姻緣必臨，溫柔體貼，心靈契合！

感情前景一片粉紅光明！今年有桃花大吉星紅鸞加持，姻緣必降臨！單身者期盼已久的甜蜜戀愛就差臨門一腳，如果心中已有對象，不妨借助親友智囊團之力，創造美好真誠的表白氛圍，切記：真心無敵，成功機會非常大；還沒有對象的話也別擔心，請男性年長友人為你牽線介紹，有望遇見合適人選！有伴者則是相處融洽，心靈更為契合，不過可別讓固執個性壞了好事，體貼多一點、對方也會愛你多一點。

第三名：狗
太歲和合，有好緣分，放鬆自在，滋潤人生！

這一年沒有對感情有利的吉星出現，不過適逢和合太歲的年分，整體表現不算太糟。單身者不乏認識新朋友的機會，建議以開放的心、不預設一定要有什麼樣的結果，較能放鬆自在的享受一段關係，即使最終只是朋友的緣分，都將是滋潤人生的重要養分；有伴者則要重新學習信任伴侶、也學習成為能讓伴侶信賴的另一半，不要疑神疑鬼，一有不確定就提出來溝通，以免心結發酵成不可收拾的阻礙。

▲屬羊、牛、狗的人愛情運也旺。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2022虎年【工作運勢】前三名分別是：

第一名：羊
擺脫衰運，施展才華，升職加薪，前景看好！

流年得超大貴人吉星照命，不但徹底擺脫去年衰運，好運更是一飛衝天、勢不可擋！想要在職場上有一番作為，一定要抓緊這一年的好機運！掌握了天時地利人合，能盡情施展個人才華，即使不擅長的領域，也能得男性長官貴人一臂之力，未來前景看好，升職加薪是意料中事！身為當紅炸子雞，待人處事可不能心高氣傲的，否則容易被小人記上一筆，就算不是現在，也會在日後種下你大起大落的隱憂。

第二名：牛
吉曜眷顧，把握機遇，創意創新，累積實力！

上個年度的勞心勞力，在新的一年中有了豐碩收穫！今年事業運勢節節攀升，有許多展現長才的機會自動上門，只要好好把握、如往常般踏實進行，就能深獲肯定與讚賞，升官加薪機率大增。過程中難免遇到問題或困難，一定要主動請教職場的男性前輩或長官，不僅能助你提升工作即戰力，也讓你更有自信去應對；不過要提醒的是雖然循既有路線最是安全，但在今年不妨多點創新創意，有利職涯的長遠發展。

第三名：狗
三臺助陣，可圈可點，穩住脾氣，耐心以對！

忠實可靠、豪爽直朗的行事作風是屬狗朋友在職場上的一大優勢，不僅容易獲得同儕與長官的信任，實際呈現的工作成果也常在水準之上。今年歲運三合加上三臺吉星助陣，事業表現可圈可點，不管是職位還是薪水分紅等，都可望大幅度提升。只是仍要謹防凶星，尤其要穩下容易沉不住氣的脾氣，衝動出頭會壞事，對人對事都要更有耐性、也要更細膩，避免留下把柄、反招小人作祟。

▲工作運最旺3生肖。（圖／pexels）

2022虎年【健康運勢】前三名分別是：

第一名：馬
頭好壯壯，健康快樂；長遠規劃，維持體態！

身體雖然沒有大病痛，但是白虎為害，恐傷人囗，在人身安全上要多所留意，舉凡外出、出差、探親、訪友、遊玩、甚至只是上下班途中等，均須集中精神、提高警覺，定要遵守交通規則，不可酒駕或疲勞駕駛，以策自身安全。此外，可做些緩和運動來放鬆與鍛鍊，如瑜伽、太極、超慢跑等等，有助排解負面情緒，身心更健康。

第二名：雞
身體無礙，情緒有困；閉一隻眼，輕鬆自在！

想要健康運勢穩定，就要著重留意生活細節，像是居家環境的整潔維護，尤其室內採光要明亮，居住者才能常保光明正向的心態，對身體健康也有好處；以及飲食上的保養，不妨請教專家或閱讀相關書籍，找到適合自己與家人年齡段的養生法，只要落實執行，就會有好成效。

第三名：蛇
三合擋厄，健康順時；起居運動，循序漸進！

今年常有壓力倍增之感，容易憂慮緊繃，要留意心血管方面的變化，最好養成定時運動與抽血健檢，一方面適時放鬆，一方面也更細膩的觀察身體狀況，且多能遇到貴人醫師幫你找到問題，對症治療。此外，與家人一起留意家中老小的健康狀態，尤其是體重、心跳、血壓、血糖等身體數值變化，一有不對勁就要求醫，以免錯過救命的黃金時間。

▲湯鎮瑋老師 。（圖／湯鎮瑋提供）

★書名：湯鎮瑋2022福虎生風開運農民曆：讓12生肖虎翻天的流年流月運程，一生受用的個人風水小祕法，阿湯哥一次大公開！（平安寶物：【招財辟邪＊菩提金剛杵】）
★作者： 湯鎮瑋
★出版品牌：人類智庫
★出版日期：2021年11月
★定價：新台幣490元

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