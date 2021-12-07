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2021兩岸企業家峰會登場　劉兆玄：促台商正確把握新機遇

▲▼2021兩岸企業家紫金山峰會12/7召開，兩岸產學界大老包含：劉兆玄、蕭萬長、郭台銘、郭台強、王令麟、陳瑞隆、蔡明忠、駱錦明、張平沼、許勝雄、李紀珠、尹啟銘、魏啟林、王伯源、詹啟賢及林伯豐等都出席參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲劉兆玄進入會場。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡儀潔／台北報導

兩岸企業家峰會今（7）日登場，仍採取線上線下視訊模式，在南京、台北分別設立主會場。今年新接下理事長一職的劉兆玄在會前受訪時表示，現在兩岸政治關係嚴峻，此次能順利召開峰會很不容易，希望透過這個平台，令台商能更正確把握新的機遇和商機。

劉兆玄在峰會前接受採訪，稱兩岸現在的政治關係比較嚴峻，台商這段時間很辛苦，有這樣能為兩岸企業家服務的平台且順利召開，「我覺得是很不容易的。」

他同時指出，此次峰會籌備過程一切都很順利，關於台商遇到的困難，例如用電問題等，目前都有些不錯的想法，接下來會在峰會作進一步探討。

針對遠東被開罰一事，劉兆玄認為，不能完全從消極面來看，因為有很多正面、積極面的事情，因爲大陸現在也是在一個經濟轉型、提出很多新倡議的時候，有很多新的機遇和新的商機，希望能台商透過峰會這個平台做更正確的把握。

當被問到對岸開罰台獨金主是否有影響企業家參與度時，劉兆玄表示「不會」，今天非常踴躍。

▲▼2021兩岸企業家紫金山峰會12/7召開，東森集團總裁王令麟出席參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟出席參與峰會。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團總裁王令麟在會前受訪時指出，台灣今年對大陸的貿易順差高達1000億美金，所以全台灣的企業界都不能忽視對岸這個市場，而兩岸企業家峰會這樣的交流有它的必要性，「很高興能來參加。」

▲▼2021兩岸企業家紫金山峰會12/7召開，兩岸產學界大老包含：劉兆玄、蕭萬長、郭台銘、郭台強、王令麟、陳瑞隆、蔡明忠、駱錦明、張平沼、許勝雄、李紀珠、尹啟銘、魏啟林、王伯源、詹啟賢及林伯豐等都出席參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲台玻董事長李伯豐。（圖／記者湯興漢攝）

另外，台灣玻璃公司董事長林伯豐今日也有出席峰會，他在受訪時表示，以經濟市場來講，對台灣重要性是中國大陸更大，「所以我們希望在親美的狀態下，應該要和中、不要仇中，這樣兩岸的關係才會緩和，企業才能在兩岸取得好的發展。」

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆則指出，峰會過去8年以來，對推動兩岸企業的合作做了很多工作，也展現了具體的成果，8個推動小組的交流跟互動非常密切，也有起到實質的效應。

▲▼2021兩岸企業家紫金山峰會12/7召開，兩岸產學界大老包含：劉兆玄、蕭萬長、郭台銘、郭台強、王令麟、陳瑞隆、蔡明忠、駱錦明、張平沼、許勝雄、李紀珠、尹啟銘、魏啟林、王伯源、詹啟賢及林伯豐等都出席參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

據悉，兩岸企業家峰會成立於2013年7月，每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會，共同研商兩岸產業交流合作的整體策略和方向，受到疫情及兩岸關係影響，去年峰會改採視訊連線方式舉行，且今年也循去年方式舉辦。

今年峰會則圍繞「把握新格局，共享新機遇」主題，深入探討兩岸企業家如何把握大陸高品質發展的新機遇，進一步加強交流合作，獲得自身更大發展。

▼兩岸企業家峰會台北場。（圖／ETtoday）

▲▼兩岸企業家峰會,紫金山峰會。（圖／ETtoday）

▼ 2021兩岸企業家峰會南京現場。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021兩岸企業家峰會 。（圖／記者任以芳攝）

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