妳這裡出汗了...她PO網揭性侵怒喊噁心　按摩師入監又被起訴

▲有對女客猥褻前科的按摩師，藉口幫忙排水腫，性侵失眠的媒體人遭起訴。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

北市1名在媒體工作的女子，日前因失眠到松山區某按摩放鬆，按摩師竟然以排水腫當藉口，2度用手指侵入女子下體，還大言不慚地說：「妳這裡出汗了」，女子上網公開噁心過程，檢警找到按摩師何偉誠，竟是曾因猥褻女客被判刑定讞的通緝犯，台北地檢署6日再依強制性交罪嫌起訴何，另有多名受害女網友已跟進控告何涉性侵。

被害的女媒體人8月間po文指出，她因長期失眠，18日凌晨3點睡不著，決定去預約按摩，於是找到公司附近一間Google Map、Facebook評分都在4.8分以上的按摩店，預約之後也很快獲得店家回覆，上午9點45分左右吃完早餐前往按摩店時，店內只有她1位客人。

被害人原本開心不用等待，但在按摩過程中，按摩師說被害人有水腫，被害人因此同意增加「排水腫療程」，沒想到按摩師竟然把手指伸進內褲，進入私密處後，手指黏著被害人的分泌物說：「妳看，這裡出汗了」，被害人嚇得說不出話，按摩師竟然又再次侵入並說：「妳這裡出汗了」。

▲在媒體工作的被害人網po遭侵犯的「噁心」經過，引起廣大迴響，多名被害人跟著提告。（資料照／翻攝Ptt）

被害人忍著付完800元按摩費，傳簡訊要求店家說明解釋，才驚覺已經遭業者封鎖，19日立刻向台北市警局婦幼隊報案，並前往醫院驗傷，被害人將受害過程po網，不斷重複著內心的吶喊「噁心」，受到網友聲援，檢警循線找到民生東路上養生館的按摩師何偉誠到案。

辦案人員查驗身分發現，何偉誠早在2018年7月3日，就曾在光復北路的另間知名養生館，要求按摩女客脫掉內衣褲，只穿著單薄的和服趴在床上，多次趁女客沒注意時，碰觸女客陰部，女客表明拒絕後，何又要女客改為仰躺在按摩床上，不顧女客推擋，強行吻、咬女客嘴巴、胸部，何偉誠被法院依強制猥褻罪判刑10月定讞，卻拒不到案遭到通緝。

檢察官收案後，首先把何偉誠送進監獄服刑，在針對女媒體人的指控進行調查時，又發現還有5、6位女性，因為看到女媒體人的po網內容，也紛紛私訊女媒體人分享自身經歷，因此將何偉誠涉嫌對女媒體人強制性交罪行起訴後，將另案偵辦其他女性受害情節。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

北車借錢哥慘了！詐車資哭窮「賜死阿嬤」 20人排隊等著告他

女嬰「心臟衰竭」葉克膜救回 母告月子中心過失卻喊：不要她了

噁男領帶綁熟女「吮腳趾」 囚禁性侵不准如廁：可以幫妳...