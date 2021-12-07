國際火線／《電影之神》：山田洋次致日本電影的輓歌

▲菅田將暉在《電影之神》裡飾演懷抱電影導演夢的熱血青年。（圖／采昌國際多媒體提供）

記者朱錦華／特稿

今年金馬獎國際影展放映了高齡90歲、碩果僅存的日本國寶級電影導演山田洋次的新作《電影之神》。山田洋次的影界人生長達60年，創作豐碩，《電影之神》已是他出道以來的第89部作品，而且是紀念日本知名電影公司「松竹映畫」成立一百周年的紀念作。

這並非他第一次拍這類的紀念作。1986年推出的《電影天地》(女主角有森也實)，就是為了紀念松竹大船片廠成立50周年拍攝的。原因很簡單，山田洋次的電影生涯，出發之地就是松竹。這兩部電影有相同的調子：緬懷日本電影的黃金時代、並且向九死不悔的電影人致敬。

然而《電影之神》卻多了幾分輓悼日本電影黃金時代的意味。男主角「阿鄉」( 澤田研二)是一名年輕時曾在電影界有過光輝歲月的下流老人，這個飽含滄桑感的角色設定，恰好是日本電影業今日境況的寫照。

日本是亞洲電影工業的先驅。從默片時期的1920年代至有聲片時期的1936年，是日本電的第一個黃金時代。接著，中日戰爭(1937年)、太平洋戰爭(1941年)相繼爆發，日本電影遭到嚴密監管和檢查。二戰後至1960年代，則出現了日本電影業的第二個黃金時代：產量豐富，更催生了溝口健二、小津安二郎、成瀨巳喜男、黑澤明等殿堂級大師。就算是稍遜一籌的市川崑、木下惠介、小林正樹、今井正，水準也是頂呱呱的。

然而1960年代末、1970年代起，日本電影業開始沒落。主因之一，是受到電視普及化的衝擊。主打年輕人動作片的日本活動寫真株式會社（日活公司）因不堪虧損，製作路線改弦易轍，從1971年起大量製作成人電影，即所謂「粉紅色電影」。1971年12月，事業陷於低潮的黑澤明割腕自殺未遂。

1980年代末期，支撐日本電影工業幾十年的片廠制度瓦解。東寶、東映、松竹三大電影公司（它們擁有自己的院線)，年產量在平成元年(1989年)降到谷底。三大電影公司總計只製作了70部電影，是自1950年代起首度低於100部。 1958年，日本全年觀影人次達到創紀錄的11.27億人次。1960年，日本全國的電影院增長到7457家。但到了1989年，這兩項數據分別為1.43億人次和1912家，衰退幅度之大讓人觸目驚心。當然，這也跟VHS錄影機普及有關。

後來，日本影視產業的黃金時代，從電影轉移到電視。從1991年的《東京愛情故事》開始，日劇席捲韓國、大陸、香港及台灣。不過2001年韓流崛起，日本連電視劇這片江山也失守了。

日本電影產業的衰敗，主因之一跟日本政府對支持文化產業態度冷淡有關。比較韓、日兩國政府的文化預算，前者佔總預算約1％，日本則僅佔約0.11％(以2011年數字為例)。名導演是枝裕和說：「日本電影產業每況愈下。大片商視野狹隘，只關注國內市場。如果你把眼界拓展到獨立電影圈，會發現那裡其實有很多有才華的年輕導演，然而迫於於整個產業的狀況，他們只能關注國內觀眾的需求，而非拍出更多不一樣的東西。」結果就是大家都奉行「商業片才賺錢」；「藝術片、原創劇本沒人投資」的市場信條。惡性循環， 情況每況愈下。

相較之下，韓國近20年來的幾位領導人都放眼國際，矢志捲起「韓流風暴」。1998年金大中擔任總統後，成立「韓國文化內容振興院」；制定《文化產業振興基本法》，要求「文化體育觀光部」預算必須維持在國家總預算的1%以上，近年更是逐年成長，約在300億至400億元台幣之間。朴槿惠任總統期間，韓國政府更提出以每年平均11.7%的增長速度提高文化相關預算，目標是達到國家財政總預算的的2%。

近年有三項指標顯示韓國已完全取代日本在東亞的影視業龍頭地位。一，2016年，韓國驚悚片《屍速列車》橫掃亞洲多個國家的票房。二，2020年，奉俊昊的《寄生上流》成為史上第一部獲得「奧斯卡最佳電影獎」的亞洲電影。三，2021年10月時，《魷魚遊戲》成為串流平台Netflix史上最受歡迎的影集(這個紀錄最近被另一齣韓劇《地獄公使》超越）。日本目前在影視方面仍執亞洲牛耳的，大概只剩下動漫和AV。不過韓國在這兩個區塊也快要追上來了。

相對於之前黃金時代的大師輩出，日本影壇目前的人才凋零也讓人唏噓，夠格稱大師級，只剩下兩名兩老人：山田洋次(90歲)與宫崎駿(80歲)，以及兩位「準大師」：是枝裕和與北野武。饒有紀念意義的《電影之神》日前僅在台灣少數廳院上影，迄今累計票房才18萬台幣。顯見除了動漫之外，台灣影迷也不怎麼挺日本電影。