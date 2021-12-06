明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」　必吃食物一次看

▲小孟老師提醒，睡覺時別用被子蓋頭否則會衰整年。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明（7）日為大雪，古人認為北方地區受到較強冷空氣影響，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易下雪。而根據中央氣象局預報員張承傳指出，週二、三東北季風稍微增強，北部與東北部天氣稍涼，也會有局部短暫雨。命理專家小孟老師也分享大雪來臨「6大禁忌」，其中用棉被蓋頭惡夢較多，也容易影響運勢恐會衰整年。

命理專家小孟老師在粉專分析大雪6禁忌：

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1.不要過度運動

大雪天氣寒冷，過度運動易減少身體能量，心血管收縮較快，有心臟疾病患者應留意激烈運動後吸入較強的冷空氣。

2.別在室內開強烈暖氣

天寒為取暖，有些人會將暖氣開得特別強，一踏出門室內外溫差大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭

有些人睡覺時喜歡將棉被蓋住頭部取暖，但此舉容易影響運勢恐會衰整年，還會惡夢連連，也容易因為空氣不流通難以呼吸。

▲天氣冷颼颼，出門應做好保暖。（示意圖／記者李毓康攝）

4.長者不宜在戶外吹風吹太久

天冷長者身體不好容易引發猝死意外，家人務必多加留意。

5.不宜到海邊或山上

大雪天應避免到海邊或山上旅遊，因為風大對於體弱者容易沖到「風煞」而引發頭部不適，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6. 忌晚睡早起

大雪天氣冷，倘若晚睡容易欠缺陽氣及身體能量，如果又早起睡眠不足，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者恐有猝死意外、事故發生。

此外，小孟老師也提醒，大雪天適合吃些暖胃散寒、補充體力及增強抵抗力、預防感冒的食物。如可逼走寒氣的洋蔥；可抵禦寒冷的醃肉；溫熱性的根莖食物如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜等；核桃仁能活化血液、保暖身體；手腳冰冷者可吃韭菜暖身；想預防中風、促進血液循環，則可吃紅薯或喝熱薑茶。