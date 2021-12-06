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12生肖「大雪」運勢解析！「這3種人」運勢不佳易惹禍上身

▲▼運勢,正妹,聖誕,節氣,大雪。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲明天就是24節氣中的「大雪」，在天氣漸漸變冷之餘，12生肖的運勢又是如何？（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

明（7）天是第21個節氣的「大雪」，此時太陽正好位於黃經255°，氣溫會有顯著下降，降水也會逐漸增多，大雪節氣當天更有不少禁忌需要留意。運勢命理網站「東方易象」也分析12生肖在大雪的運勢，其中生肖屬馬、羊、狗的人運勢不佳，做事要謹慎且最好保持低調，才能避免惹禍上身。

生肖鼠

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大雪這段時間屬鼠的人運勢不錯，利於溝通、團隊合作，也很適合安排進修、學習，東北方和北方有利於合作交流、事業進步，白色、藍黑色或黃色系的衣服也有助提升運勢。

生肖牛

屬牛的人在這段時間要做好溝通協調，合作比一個人單打獨鬥更有利，且可以多參與社交場合，結交好友，開運方位在東北方與北方，可以穿著紅色、黃色系或黃紅色的衣物來提升運勢。

生肖虎

屬虎的人這段時間適合實施各種計畫，但要注意調整情緒、順應大局，做好周密的計畫才能讓案子順利進行。開運方位在東北方和北方，可多穿綠色系、藍黑色系與黃色系的衣飾，有吉祥的意思。

生肖兔

屬兔的人這段時間適合談判、籌劃、投資，也適合圍繞目標解決問題，但要保持定力，留意周遭變化，及時消除隱患。北方易有矛盾妨害，注意要迴避，財位在東北方，穿著墨綠色、黃色系衣飾有利克服困難。

生肖龍

屬龍的人這段時間有利於交流、溝通，要多借助團體的力量和夥伴互利互惠，也要記得提醒自己重諾守信、真誠付出。開運方位在東北方，紅色與黃色、咖啡色衣飾可增強力量。

生肖蛇

屬蛇的人這段時間要做好協調，多尋求共識，避免特立獨行。北方容易帶來壓力要注意，開運方位在東北方，綠色、淡藍色或紅綠色衣飾能帶來好運。

生肖馬

屬馬的人這段時間要保持理性、切勿心浮氣躁，千萬不要衝動行事，要顧及大局，這段時間也避免與人合作和參加社交場合，保持冷靜低調才能遠離災害。東北方與北方易有是非妨害，記得回避，綠色或紅綠色搭配衣飾有助轉運。

生肖羊

屬羊的人這段期間凡事要謹慎，切勿魯莽衝動，建議這段時間自己多做努力，不要與人合作、參加聚會，少與人爭辯以免讓彼此關係變差。東北方與北方易有危害，注意要迴避，紅色或紅綠色搭配衣飾可緩解矛盾壓力。

生肖猴

屬猴的人這段時間容易獲得支持，可以多借助外力來取得成果，但也要記得保持謙和、真誠回饋。開運方位在西南方與北方，多穿黃色、咖啡色與白色衣飾，有助提升運勢。

生肖雞

屬雞的人這段時間會得到貴人相助，讓事情順利進行，可多借助團隊力量獲得成功，但為人也要低調謙和，這段時間也適合多規劃進修、學習的行程。開運方位在東北方，多穿黃色、咖啡色與白色衣飾有利於收穫。

生肖狗

屬狗的人這段時間要冷靜、低調，不宜做出重大決定、與人合作或拓展生意等事，要守持正道，明辨善惡，遠離矛盾是非。東北方易有妨害，要迴避，紅黃色或紅綠色搭配衣飾有利於緩解壓力。

生肖豬

屬豬的人這段時間適合理清自己的思路並做出修正，一步一步往前，要及時發現不足之處並彌補，適合在這段時間做籌備、理財、規劃等事。東北方稍有壓力要注意，開運方位在北方，白色或藍黑色衣飾能帶來好運。

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