　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藝FUN券最後一週抽籤出爐！數位、紙本「17組身分證末碼」快來對

記者林育綾／台北報導

文化部「藝FUN券」今（3）日下午3點30分進行最終輪開獎！前三週總計已抽出逾236萬名幸運得主，而第四週原預計扣除前三週抽出份數，約抽近64萬份；但今宣布加碼約12萬份，仍抽出至少75萬份，由文化部政務次長蕭宗煌、李靜慧代表抽籤，最後抽出數位券身分證末碼「70、61、37、85、67、35、44」紙本券身分證末碼「75、72、71、28、67、82、93、56、34、07」為幸運得主。

▲▼藝FUN券最後一輪抽籤。（圖／記者林育綾攝）

▲藝FUN券最後一輪開獎，由文化部政務次長蕭宗煌代表抽籤。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藝FUN券數位券最後一週抽籤。（圖／文化部提供）

▲藝FUN券最後一週抽籤結果（數位券）。（圖／文化部提供）

▲▼藝FUN券最後一週抽籤結果（紙本券）。（圖／文化部提供）

▲藝FUN券最後一週抽籤結果（紙本券）。（圖／文化部提供）

文化部指出，藝FUN券自10月13日起每週三下午進行抽籤，抽籤採樂透機抽出00~99身分證號末兩碼數字方式，第四週原訂抽出剩餘份數共63萬2,164份（數位券52萬3,183份、紙本券10萬8,981份）。但考量先前多人登記同一手機採統一歸戶原則，可能影響其餘登記者權益，因此文化部於今日宣布加碼約12萬份，也就是本日仍抽出至少75萬份（數位券60萬份、紙本券15萬份）。

經統計自9月22日起開放登記至10月29日第四波登記截止日，共有1,299萬1,627人（數位1,045萬6,253人、紙本253萬5,374人）登記，扣除前三週已獲得藝FUN券、本週已抽中國旅券、i原券、農遊券者，共有998萬3,958人（數位804萬2,970人、紙本194萬988人）符合第四週抽籤資格。

▲▼藝FUN券最後一週抽籤，由文化部政務次長李靖惠代表抽紙本券。（圖／記者林育綾攝）

▲藝FUN券最後一週抽籤，由文化部政務次長李靜慧代表抽紙本券。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，中籤者將於明（4）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一至三週數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第四週數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

此外，文化部今日也公布表演藝術、視覺藝術等加碼優惠，包含持有「數位藝FUN券」或「數位振興五倍券標章」於OPENTIX購票者，可至國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心任一場館服務臺領取一份商店加碼券；使用「藝FUN券」及「紙本五倍券」至臺中藝術博覽會，享有雙人專刊套票600元優惠（入場券2張、專刊2本，原價700元）等。

▲▼藝FUN券最後一週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

▲不論有無抽中藝FUN券，文化部鼓勵大家踴躍註冊「藝FUN NEXT」會員。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，感謝大家對於藝FUN券的喜愛與支持，不論有無抽中藝FUN券，文化部都將持續推出各項藝文好康，期盼邀請大眾繼續支持藝文產業，歡迎大家踴躍註冊「藝FUN NEXT」會員，獲得第一手好康資訊。

想要加入藝FUN店家者可至「藝FUN NEXT」官網註冊；有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段皆為早上8:30至下午6:30（週一至週日）。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
慶富集團總裁陳慶男　詐貸案再判7年10月定讞
快訊／4人打到「去年疫苗」！　可能已過期
快訊／「熊好券」延一個月！　北市抽籤日公布
「神號碼」加碼券拿2500元！　四周獎號一鍵秒知中獎
「魷魚遊戲」趴8人中彈亡！　多人遭處決丟垃圾場
快訊／又打錯！88人第二劑莫德納　誤打成AZ
富邦金董事長蔡明興出院了！　最新狀況曝光
快訊／林口阿嬤「想陪孫女」失聯6天　被控略誘下場出爐
建國高架一個彎赫見人影　駕駛急煞嚇到：X你娘咧！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／竹縣衛生所出包！4童打到「去年疫苗」　家長接通知傻眼

媽打莫德納嬰出生1天亡　醫：關聯難斷「凝血功能異常」可能原因曝

「孤獨星球」2022全球十大旅遊城市　台北市奪第二

「加碼券爽拿2500元」神號曝光了　四周獎號一鍵秒知中獎

屏東接種疫苗爆烏龍！88人第二劑莫德納　安泰醫院誤打AＺ

市場研究協會理事長　致力推市場研究與大健康領域結合

藝FUN券最後一週抽籤出爐！數位、紙本「17組身分證末碼」快來對

境外生又新增2例確診！　校園累計總數達834例

高空彩雲乍現台南水道博物館 七彩光芒現祥瑞令人驚艷

11月「低溫訊號」涵蓋東亞！估台灣也在範圍內　專家曝影響時間

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

快訊／竹縣衛生所出包！4童打到「去年疫苗」　家長接通知傻眼

媽打莫德納嬰出生1天亡　醫：關聯難斷「凝血功能異常」可能原因曝

「孤獨星球」2022全球十大旅遊城市　台北市奪第二

「加碼券爽拿2500元」神號曝光了　四周獎號一鍵秒知中獎

屏東接種疫苗爆烏龍！88人第二劑莫德納　安泰醫院誤打AＺ

市場研究協會理事長　致力推市場研究與大健康領域結合

藝FUN券最後一週抽籤出爐！數位、紙本「17組身分證末碼」快來對

境外生又新增2例確診！　校園累計總數達834例

高空彩雲乍現台南水道博物館 七彩光芒現祥瑞令人驚艷

11月「低溫訊號」涵蓋東亞！估台灣也在範圍內　專家曝影響時間

盧秀燕任內編20億改善殯葬環境　議員肯定：照顧往生者最後一哩路

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播一半找不到人…回應道歉了

陸本土疫情涉17省631例　鍾南山：病例還會再增、1個月基本能控制

電力缺口上看137億度　中油董座上火線：三接站一定要蓋

Nissan Sentra累計銷量破1萬台　加碼推「81.4萬元」黑帶魅力版　

體驗「飛翔」刺激感！八里超夢幻公園　馬卡龍陶罐滑梯好玩又好拍

科普、藝文學習樂園　竹市藝文高地兒童探索館明年開館

路迦汐止實驗室完成查廠作業　年底前啟動美肝癌孤兒藥臨床收案

慶富集團總裁陳慶男　海科館工程詐貸案再遭判刑7年10月定讞

快訊／竹縣衛生所出包！4童打到「去年疫苗」　家長接通知傻眼

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

僅花87天就爆紅　理科太太「4大爭議一次看」

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

理科太太認「曾想過跟老公離婚」　原因曝光

「888元農遊券」今最後一抽！

2021國際泡麵排名出爐！台灣「這2款」上榜

更多熱門

相關新聞

「加碼券爽拿2500元」第四週神號曝光了！

「加碼券爽拿2500元」第四週神號曝光了！

加碼券來到緊張的第四週，今（3）日開出農遊券2.0與藝FUN券，你中獎了嗎？觀察本日幸運中獎號碼，其中以「71」與「381」最強運，接狂中三週，前者最高可拿2500元、後者也有1988元可拿，讓一票國家級邊緣人好羨慕！

LIVE／600元藝FUN券最後一抽籤　開獎直播

LIVE／600元藝FUN券最後一抽籤　開獎直播

藝FUN券最後78萬幸運兒今抽出

藝FUN券最後78萬幸運兒今抽出

連四週中獎！「這組神號」入袋3000元

連四週中獎！「這組神號」入袋3000元

4組天選之人抽中3張券！「這組00」超強運

4組天選之人抽中3張券！「這組00」超強運

關鍵字：

藝FUN券文化部

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面