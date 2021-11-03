藝FUN券最後一週抽籤出爐！數位、紙本「17組身分證末碼」快來對

記者林育綾／台北報導

文化部「藝FUN券」今（3）日下午3點30分進行最終輪開獎！前三週總計已抽出逾236萬名幸運得主，而第四週原預計扣除前三週抽出份數，約抽近64萬份；但今宣布加碼約12萬份，仍抽出至少75萬份，由文化部政務次長蕭宗煌、李靜慧代表抽籤，最後抽出數位券身分證末碼「70、61、37、85、67、35、44」；紙本券身分證末碼「75、72、71、28、67、82、93、56、34、07」為幸運得主。

▲藝FUN券最後一輪開獎，由文化部政務次長蕭宗煌代表抽籤。（圖／記者林育綾攝）

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▲藝FUN券最後一週抽籤結果（數位券）。（圖／文化部提供）

▲藝FUN券最後一週抽籤結果（紙本券）。（圖／文化部提供）

文化部指出，藝FUN券自10月13日起每週三下午進行抽籤，抽籤採樂透機抽出00~99身分證號末兩碼數字方式，第四週原訂抽出剩餘份數共63萬2,164份（數位券52萬3,183份、紙本券10萬8,981份）。但考量先前多人登記同一手機採統一歸戶原則，可能影響其餘登記者權益，因此文化部於今日宣布加碼約12萬份，也就是本日仍抽出至少75萬份（數位券60萬份、紙本券15萬份）。

經統計自9月22日起開放登記至10月29日第四波登記截止日，共有1,299萬1,627人（數位1,045萬6,253人、紙本253萬5,374人）登記，扣除前三週已獲得藝FUN券、本週已抽中國旅券、i原券、農遊券者，共有998萬3,958人（數位804萬2,970人、紙本194萬988人）符合第四週抽籤資格。

▲藝FUN券最後一週抽籤，由文化部政務次長李靜慧代表抽紙本券。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，中籤者將於明（4）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一至三週數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第四週數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

此外，文化部今日也公布表演藝術、視覺藝術等加碼優惠，包含持有「數位藝FUN券」或「數位振興五倍券標章」於OPENTIX購票者，可至國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心任一場館服務臺領取一份商店加碼券；使用「藝FUN券」及「紙本五倍券」至臺中藝術博覽會，享有雙人專刊套票600元優惠（入場券2張、專刊2本，原價700元）等。

▲不論有無抽中藝FUN券，文化部鼓勵大家踴躍註冊「藝FUN NEXT」會員。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，感謝大家對於藝FUN券的喜愛與支持，不論有無抽中藝FUN券，文化部都將持續推出各項藝文好康，期盼邀請大眾繼續支持藝文產業，歡迎大家踴躍註冊「藝FUN NEXT」會員，獲得第一手好康資訊。

想要加入藝FUN店家者可至「藝FUN NEXT」官網註冊；有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段皆為早上8:30至下午6:30（週一至週日）。