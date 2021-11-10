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314萬幸運兒必看！600元藝FUN券今日啟用　7大QA一次看

▲▼藝fun券（圖／記曾筠淇攝）

▲「藝FUN券」在11月10日開始啟用！（圖／記曾筠淇攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部加碼「藝FUN券」每份600元，連續4週共抽出314萬名幸運兒，於今（10）日起可在全國約上萬家藝文場所消費，關於數位券、紙本券的領取方式，還有使用方法、範圍、期限等，《ETtoday新聞雲》為你一次整理！

Q1：數位券領取方式？

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▲▼數位藝FUN券領券方式。點圖可放大。（圖／文化部）

數位藝FUN券中籤者，下載「藝FUN NEXT APP」註冊並登入後，即可成功領取。

針對先前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，已研議因應措施及系統更新，除原已為藝FUN NEXT會員者，仍應以原會員帳密登入領取外，其餘中籤券已統一歸戶於共通平台登記的手機號碼。

舉例來說，若一家4人，個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

Q2：紙本券領取方式？

▲紙本藝FUN券領券方式。（圖／文化部）

紙本藝FUN券中籤者在11月10起，持健保卡至四大超商事務機，點選事務機首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，點選下一步並印出小白單，持單據至櫃檯向店員領取。

Q3：使用期間？

無論數位或紙本藝FUN券，使用期間皆自今年11月10日起至明（111）年4月30日止，逾期失效。

Q4：藝FUN券要怎麼使用？

數位券方面，下載好「藝FUN NEXT」APP後，每張面額100元，消費時不找零；若商品價格如大於藝FUN 券使用金額，差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付。

紙本券方面，上面印有 100元、200元與300元的QR Code各1個，總共600元；不可找零，遺失或毀損恕不補發。

「藝FUN券」一人一份，每人限領一次，使用時不得找零、轉售。

Q5：哪裡可以用？

▲民眾可透過「藝FUN NEXT」APP地圖查詢「藝FUN店家」（圖／文化部）

藝FUN券除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。今年為了因應多變的疫情，售票型的「線上展演活動」也納入藝FUN券適用範圍。

民眾可在有標記能使用藝FUN券的店家，或者透過「藝FUN NEXT」APP地圖查詢「藝FUN店家」。

Q6：線上預購票券如何用？

若想在線上預購票券使用藝FUN券，只要在登入票券平台選購節目時，結帳時選擇「使用藝FUN券折抵」，進入認證流程後即可完成結帳。而認證部分，數位券輸入身分證字號、手機末3碼、使用張數；紙本券輸入身分證字號、票券上識別碼、使用張數。

Q7：店家如何申請、使用、請款

文化部持續招募「藝FUN店家」，只要填寫店家基本資料，由文化部審核通過後即可完成註冊。屆時文化部將會天天對帳、每週付款，讓店家不必苦等撥款入帳。

▲「藝FUN店家」如何申請及請款。（圖／文化部）

店家申請成為「藝FUN店家」後，收取藝FUN時，若是紙本券只要掃描QR CODE碼；而數位券只要消費者打開APP，開啟QR CODE讓店家掃描，或由消費者掃描店家，即可選擇張數來扣抵。

「藝FUN NEXT」APP也將設立店家優惠專區，鼓勵藝文業者搭配五倍券及藝FUN券的發行，加碼提供優惠配套措施。

▲「藝FUN店家」使用方式。點圖可放大。（圖／文化部）

有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段皆為早上8:30至下午6:30（週一至週日）。若民眾撥打客服電話無法接通，可利用客服信箱：artsfunnext@tradevan.com.tw。

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