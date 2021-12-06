獎品太狂！台中購物節網路聲量破9萬　輾壓5都總和

▲抽獎太優惠，台中購物節網路聲量遠超過其他5都加總。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

六都因應五倍券紛紛推出購物節搶商機，登錄發票抽好禮已成為網路熱門話題，經網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台中購物節在一個月內高達9萬1201筆，成為網路討論聲量最高、「最吸晴」的購物節，甚至遠遠超出台北、新北、桃園、高雄、台南，甚至還高出其他5都總和 。

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經發局長張峯源表示，憑藉著實用APP、天天抽五千、週週抽十萬、月月抽百萬，壓軸抽千萬好宅再加上iPhone 13等加碼好禮，讓民眾有「發票在手，希望無窮」，也成為台中購物節受歡迎的最大因素，讓民眾盡情消費血拚、賺足各種加碼回饋之餘，最後還能獲得有如樂透般，刺激民眾前往消費，而臺中購物節已邁入第三屆，包含活動APP、抽獎機制都已相當成熟，獎項也是全臺最優惠，加上五倍券加持，整體發票登錄金額超過240億元，也創造最高的網路討論度。

經發局說明，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（分析時間：2021/11/02~2021/12/01），今年六都購物節、登錄發票抽好禮，「台中購物節」網路聲量達9萬1201筆；第二名「台北購起來」網路聲量1萬5964筆；第三名「桃園購物節」網路聲量：1萬3923筆；第四名「新北加倍奉還」網路聲量6721筆；第五名「高雄開就賺」 網路聲量5532筆；第六名「台南購物節」網路聲量：4108筆。