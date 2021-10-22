　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11快到了！網路聲量排行揭熱議品項　網購族搶便宜主攻6大類

▲▼雙11,包裹,超商,店員。（圖／翻攝自爆怨2公社、爆廢1公社）

▲雙11又快到了，物流中心、超商塞爆貨物的景象將再現，海量包裹也讓人很好奇網購族都在買什麼。（示意圖／翻攝自爆怨2公社、爆廢1公社）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年度盛事雙11即將來臨，每年此時，各家網購平台互拚場，推出各種促銷活動搶客，網購族也樂得撿便宜，幫荷包省一筆，而今年特別的是又發放振興五倍券，且適用於多數的大型電商網購，可望衝高一波買氣。不過大家究竟都在買什麼，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，分析雙11前後相關話題的網路聲量，進一步整理出網友熱議的6大品項。

你想好雙11要買什麼了嗎？《OpView社群口碑資料庫》分析指出，時尚造型類產品獲得網友最多關注，以「服飾配件」討論最熱烈，許多網路團購會推出雙11超殺優惠，便宜價格引起不少網友直呼「小孩才選擇！我直接包色」、「去年雙11已爆買一波，好期待！想要包包」。其次是「美妝保養」，透過網友分享產品的優惠情報及實測文章，讓其他人能搶在雙11前先觀望適合自己肌膚的產品，並且買到最優惠的價格。

《OpView社群口碑資料庫》分析網友在「雙11」前後相關話題的網路聲量（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

▲雙11瘋網購，有6大品項是網友囤貨首選。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

排行網路聲量第3、4名為電器產品面向，分別是「家電」及「3C」。家電類別中以「電視」最受熱議，許多網友會發文請益、比較各品牌電視及其尺寸差異，有人就建議「電視買大不買小，等雙11會更殺」等；3C則以「筆電」討論度最高，不少人想趁機換台電腦，引來網友回覆「只有在雙11才有甜頭，其他時間，盤～」，但也有網友認為「雙11大部分的商品只會在原來的價格上打上特價，實際一毛錢都沒降」。

此外，有多達1萬4千則討論放在「民生日用」方面，如衛生紙、衛生棉等多屬消耗品，又能夠久放，許多網友會趁雙11優惠補貨囤貨，有民眾表示「我都雙11買一大箱，很划算」、「我也在等雙11要囤貨」等，分享自己省錢的方法。另有近萬則網路聲量關注「家具家飾」，把握促銷入手，幫居家空間換新裝。

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
獨／20歲男大生打BNT送加護病房　心臟衰竭指數破2萬
日料店遭Toyz批評　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說
法拉利vs.賓士路口對決！　相撞慘狀曝
快訊／基隆女導遊確診　雙北足跡公布範圍廣
2022年運勢最旺「4生肖」！　整年賺不停
金宣虎16年摯友忍不下去了！　PO出婚紗照反擊
台中人注意！台灣大道「這路口」已開出1600張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】五倍券助攻　遠百週年慶買氣開紅盤

雙11快到了！網路聲量排行揭熱議品項　網購族搶便宜主攻6大類

免早起排隊！超商開賣「阜杭豆漿飯糰新口味」　24小時都吃得到

限量千組「玉黍叔老公公」只送不賣　東森購物網消費滿額帶回家

愛心形狀太有愛！超吸睛「彩虹比薩」來了　每門市只賣20個

7-11開賣限量「振興福袋」！免費送2萬元折價券　全家拿鐵37元爽喝

東森購物網10大熱銷品揭3大消費趨勢　保健品、料理包賣翻了

輕鬆養成筊白筍美腿！藝人愛雅睡覺也穿「它」

好市多「暖暖包缺貨」採限購！家樂福、愛買庫存量曝光

限時1周買爆！好市多黑色購物節「這天」開跑　五倍券也能用

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

【廣編】五倍券助攻　遠百週年慶買氣開紅盤

雙11快到了！網路聲量排行揭熱議品項　網購族搶便宜主攻6大類

免早起排隊！超商開賣「阜杭豆漿飯糰新口味」　24小時都吃得到

限量千組「玉黍叔老公公」只送不賣　東森購物網消費滿額帶回家

愛心形狀太有愛！超吸睛「彩虹比薩」來了　每門市只賣20個

7-11開賣限量「振興福袋」！免費送2萬元折價券　全家拿鐵37元爽喝

東森購物網10大熱銷品揭3大消費趨勢　保健品、料理包賣翻了

輕鬆養成筊白筍美腿！藝人愛雅睡覺也穿「它」

好市多「暖暖包缺貨」採限購！家樂福、愛買庫存量曝光

限時1周買爆！好市多黑色購物節「這天」開跑　五倍券也能用

山路極速飆車化妝　熊熊崩潰大喊「我想生了！」

桃園土地出現報復性搶地潮！3重劃區標脫金額達218.8億元

李雲迪涉嫖…「火辣女神愛徒」IG遭灌爆！　無奈發聲：他人很nice

內湖凶宅打6折8組人搶標　傻眼！出最高價也買不到

大咖男神探班台八引起騷動　偷問劇情讓王彩樺討救兵

富邦悍將30日菜鳥日　徐懷鈺開球全面屍控

《以吾之名》無雷短評！韓韶禧成「復仇女神」男主角其實不是安普賢

【廣編】五倍券助攻　遠百週年慶買氣開紅盤

陳冠宇在中繼穩定　本季剩餘賽事可能都在牛棚

「生」？「不生」？ 信義房屋新廣告大膽討論社會議題

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

消費熱門新聞

好市多「2021黑色購物節」日期曝光！

週年慶家電優惠總整理一次搞懂

藝人愛雅睡覺穿「它」養成美人腿

好市多暖暖包賣光！下一批到貨祭限購

美式賣場同慶推Ariel洗衣精特價　店員急補貨

好市多暖暖包缺貨！家樂福、愛買庫存量曝光

行走瘦身器！4周腰圍縮三吋

五倍券「數位標章」　方便查餘額

超商最新「振興福袋」送2萬折價券

全家五倍券加碼消費攻略大公開！

超商最新振興福袋「取消五倍券購買限制」惹爭議

超商開賣「阜杭豆漿飯糰新口味」

超商獨賣「壽喜燒鍋」湯頭超鮮甜！

Pixel 6首波預購　Pro系列2款搶到缺貨

更多熱門

相關新聞

網購《魷魚遊戲》鬼娃公仔　開箱驚嚇「放門口避邪」

網購《魷魚遊戲》鬼娃公仔　開箱驚嚇「放門口避邪」

韓國知名影集《魷魚遊戲》，將許多韓國國民記憶的兒時遊戲化為驚悚關卡，在全球掀起大熱潮，其中遊戲《123木頭人》中的巨型鬼娃，引起許多人討論以及模仿，有網友網購了該款公仔，一打開後驚嚇爆表，雖然打扮相同，但是詭異的眼神讓人看得狂發抖，網友們笑說，「這尊才是正版的，導演沒用上」。

悠遊卡綁五倍券「不得網購」？　悠遊卡公司：受限法令規定

悠遊卡綁五倍券「不得網購」？　悠遊卡公司：受限法令規定

網購「龍蝦尾罐頭」打開臉綠了　網笑：還沒長大

網購「龍蝦尾罐頭」打開臉綠了　網笑：還沒長大

年輕人不再鍵盤買房　地產討論度反應市況

年輕人不再鍵盤買房　地產討論度反應市況

他砸近2萬網購iPhone　開箱卻傻眼

他砸近2萬網購iPhone　開箱卻傻眼

關鍵字：

雙11網購網路購物網路聲量

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

對朋友最大方慷慨的3大星座

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

NanaQ正面反擊酸民！

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面