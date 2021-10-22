雙11快到了！網路聲量排行揭熱議品項　網購族搶便宜主攻6大類

▲雙11又快到了，物流中心、超商塞爆貨物的景象將再現，海量包裹也讓人很好奇網購族都在買什麼。（示意圖／翻攝自爆怨2公社、爆廢1公社）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年度盛事雙11即將來臨，每年此時，各家網購平台互拚場，推出各種促銷活動搶客，網購族也樂得撿便宜，幫荷包省一筆，而今年特別的是又發放振興五倍券，且適用於多數的大型電商網購，可望衝高一波買氣。不過大家究竟都在買什麼，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，分析雙11前後相關話題的網路聲量，進一步整理出網友熱議的6大品項。

你想好雙11要買什麼了嗎？《OpView社群口碑資料庫》分析指出，時尚造型類產品獲得網友最多關注，以「服飾配件」討論最熱烈，許多網路團購會推出雙11超殺優惠，便宜價格引起不少網友直呼「小孩才選擇！我直接包色」、「去年雙11已爆買一波，好期待！想要包包」。其次是「美妝保養」，透過網友分享產品的優惠情報及實測文章，讓其他人能搶在雙11前先觀望適合自己肌膚的產品，並且買到最優惠的價格。

▲雙11瘋網購，有6大品項是網友囤貨首選。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

排行網路聲量第3、4名為電器產品面向，分別是「家電」及「3C」。家電類別中以「電視」最受熱議，許多網友會發文請益、比較各品牌電視及其尺寸差異，有人就建議「電視買大不買小，等雙11會更殺」等；3C則以「筆電」討論度最高，不少人想趁機換台電腦，引來網友回覆「只有在雙11才有甜頭，其他時間，盤～」，但也有網友認為「雙11大部分的商品只會在原來的價格上打上特價，實際一毛錢都沒降」。

此外，有多達1萬4千則討論放在「民生日用」方面，如衛生紙、衛生棉等多屬消耗品，又能夠久放，許多網友會趁雙11優惠補貨囤貨，有民眾表示「我都雙11買一大箱，很划算」、「我也在等雙11要囤貨」等，分享自己省錢的方法。另有近萬則網路聲量關注「家具家飾」，把握促銷入手，幫居家空間換新裝。