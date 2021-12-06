唱歌爽領千萬獎金KTV開出特獎發票　南區國稅台南分局長親自祝賀

▲台南知名連鎖KTV開出千萬發票，財政部南區國稅局台南分局分局長蘇柏玉（右1）專程前往KTV祝賀，KTV業者蔡其展也高興歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不再只有超商才能開出千萬獎金的發票，9-10月統一發票，全台共開出13張一千萬的特獎，其中1張由台南知名連鎖KTV開出，唱歌還能中千萬發票，堪稱史上罕見。

台南市KTV開出千萬元發票，財政部南區國稅局台南分局分局長蘇柏玉專程前往KTV祝賀，KTV業者蔡其展也高興歡迎，現場也有「迎財神」活動，喜氣洋溢。

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南區國稅局台南局長分局長蘇柏玉表示，台南今年財運超旺，除本期開出千萬元特別獎外，還開出4張雲端發票專屬100萬元獎項，真是幸運。此次千萬元得主是在台南市賓士KTV府前店歡唱3小時，花費2602元，就獲得財神的眷顧，成為千萬富翁，也呼籲民眾消費時記得索取發票，說不定下次就有幸運之神眷顧你了！

KTV停業近半年，10月5日起才陸續有條件開業，台南賓士KTV復業未滿1個月即開出發票千萬獎，KTV業者蔡其展非常高興。蔡其展認為這是好兆頭，停業期間沒有收入，但部分支出仍需繼續，虧損千萬元，業者咬牙力終於等於到復業，也幸運地在復業第1個月開出千萬的發票特獎，除了幸運外，也是好兆頭，更是史上少見KTV開出千萬發票的案例。

第一次開出千萬發票特獎，蔡其展除希望消費者努力再消費集發票之外，還聯合集團旗下各行業舉辦優惠回饋，凡身分證號有特獎獎號後六碼者，除了可以吃一客免費頂級火鍋套餐，還可以邀請親友免費唱一次；疫情漸漸緩和，也希望著這次的喜訊跟優惠，能為國內低迷已久的餐飲休閒業，帶來震撼的話題及回流的廣大客源。