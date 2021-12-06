你敢惹她不開心！板橋2醋男愛上同一女　竟掏彈簧刀狂刺情敵

▲警消協助傷者就醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區6日凌晨1時許，中山路一段一家KTV爆發傷人事件，2名男子共同喜歡上一名女子，竟為了爭風吃醋，在2樓走道上爆發激烈衝突，其中1人掏出彈簧刀朝對方刺去，造成傷者臀部、手臂及腹部各有1處刀傷，緊急送醫後暫無生命危險。警方已將傷人的犯嫌帶回，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。

▲2名男子為了爭風吃醋，其中1人竟掏出彈簧刀刺向對方，陳女（左）一路緊跟陪著傷者上救護車。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，事發前羅姓男子（23歲）與陳姓女子（25歲）在2樓包廂歡唱，途中羅男離開包廂，與從樓上下來的林姓男子（25歲）遇上，由於林、羅2人均對陳女頗有好感，林見到陳女臉色不悅，認為羅男虧待她，在走道上爆發激烈口角，林男冷不防掏出彈簧刀，朝羅男猛刺3刀，旁人見狀嚇傻立即報警。

▲警方已將犯嫌帶回派出所製作筆錄調查。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報趕抵，發現羅男手臂、腹部及臀部均有刀傷，流出大量鮮血但意識清楚，經送醫急救後暫無生命危險。警方已將動手的林男帶回派出所調查，並扣回作案用的彈簧刀，全案將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲警方查扣彈簧刀，並將犯嫌上銬逮捕。（圖／記者游宗樺翻攝）