蝦皮跳通知「發票幸運中獎！」她秒做佛心1選擇　網暴動喊排

▲被通知發票中獎，一般人一定又爽又驚喜。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

收到蝦皮通知，打開來看發現電子發票中獎，許多人一定是超驚喜，迫不及待領到獎金，就算是200元也是小確幸，她的做法卻讓網友暴動了！一位女網友貼出蝦皮通知的截圖，說她在蝦皮買東西，電子發票中獎了，但因為工作繁忙、沒時間領，乾脆「贈送給有需要的人」。

這位女網友在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》貼出截圖，只見蝦皮1日通知她「110年09-10月電子發票中獎通知」，除了列出發票號碼，也給出兌領獎號碼及會員編號，提醒她要到蝦皮合作超商進行兌領。不過，原PO就在文中表示，「因工作繁忙沒時間領取，贈送給有需要的人。」

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▲原PO相當乾脆，將發票贈送給有需要的人。（圖／翻攝自蝦皮優惠分享/省錢攻略）

貼文一出，雖然只有200元，許多人仍驚呆，也紛紛秒喊排，「我，排，謝謝」、「排索取，謝謝您的愛心」、「人家排我就跟著排」、「您好，排索取，謝謝您的愛心與分享」、「哇！太有愛心了吧」、「謝謝妳的分享」、「妳有那麼多張嗎」、「這麼多人排，不是只有一張嗎？」

不過，也有網友熱心給建議，認為原PO與其這樣，不如直接設定好，「可以綁APP哦！直接轉帳給妳」、「可以設定到雲端發票，直接可以領獎哦」、「推薦使用發票存摺，可以直接存發票+設定匯款帳戶，獎金就會自動匯款了」、「設定雲端以後一勞永逸喔！搞不好下個月中一百萬」、「不排～XD！現在可以網路申請載具條碼，之後設定好載具條碼、帳號後，中獎後政府會幫你匯入帳號很方便的。」