毒品原料用「化妝品」名義闖關　檢警查獲54公斤「喵喵」

記者楊熾興／桃園報導

周姓等3名男子自大陸進口俗稱「喵喵」的原料，製作毒咖啡包從製作到分裝、網路販售「一條龍」模式獲取暴利，並以化妝品名義自桃園機場夾藏闖關，並狡猾的分寄多處，經航警局會同新北市警局採逐點突破查緝方式，先後逮捕朱、徐2男並查獲第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」54公斤，最後再等周男自大陸入境時，當場緝捕到案。

▲以周姓男子為首3名毒梟夾藏「喵喵」54公斤闖關為警方查獲。（圖／航警局提供）

▲▼周男以化妝品為名義卻夾藏毒品闖關，為警方查獲。（圖／航警局提供）





航警局長鄭明忠表示，今年4月13日與財政部關務署臺北關於關口共同執行貨物X光查驗時，發現有毒梟以化整為零方式，先後以「化妝品」名義申報陸續進口多批夾藏第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」的貨物入境，經報請臺灣桃園地方檢察署孫瑋彤檢察官指揮偵辦。

周男等毒梟並狡猾的將貨物寄送多處，為避免打草驚蛇，航警局刑事警察大隊大隊長蔣叔君帶領警方專案小組，採逐點突破查緝方式，同步指派多組警力前往現地埋伏，在4月16日於新北市土城區逮捕領貨的朱姓犯嫌，並循線逮捕徐姓共犯。徐嫌係受在大陸負責安排毒品貨物的周姓主嫌以高額代價利誘，才鋌而走險走私毒品；同時警方持續積極溯源斷根，於7月14日在周姓主嫌自大陸入境時當場緝捕到案。

蔣叔君大隊長表示，「2-溴-4甲基苯丙酮」已於去年列管為4級毒品，是俗稱「喵喵」的原料，由於「喵喵」毒咖啡包製作成本低，周男等人鋌而走險走私喵喵原料從製作到分裝、網路販售「一條龍」模式獲取暴利。所幸即時攔查，阻止後續製成大量毒品咖啡包流入市面危害國人健康。