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天降菸蒂「燙穿嬰兒車」！警放話「全大樓驗DNA」揪出兇手

▲▼嬰兒車,散步。（示意圖／達志影像）

▲四川一名母親推著嬰兒車在散步卻遭天降菸蒂砸中。（示意圖／達志影像）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸四川瀘州市一名母親日前推著嬰兒車在住宅社區散步時，忽然從天而降一個未熄滅的菸蒂，直接把嬰兒車頂燙穿一個破洞，警方獲報後立即展開調查，並對整棟大樓所有居民進行DNA檢驗，最後成功引出一名65歲男子自首。

綜合陸媒報導，四川瀘州龍馬潭區公安分局安寧派出所日前接獲一名母親報案，指一個未熄滅的菸蒂從天而降，掉在嬰兒車上，還把車頂燙穿，所幸她及時發現，才沒釀成傷害。

▲▼從天而降的菸蒂燙穿了嬰兒車車頂。（圖／翻攝自微博／九派新闻）

▲從天而降的菸蒂把嬰兒車車頂燙穿一個洞。（圖／翻攝自微博／九派新闻）

警方獲報後馬上著手調查，調閱監視器和詢問目擊者都毫無所獲，也沒有人出面承認犯行，最後只好對該社區所有居民進行DNA檢驗，並從中檢測出一名男性DNA，最終一名65歲男子在本月2日晚上主動投案，經過DNA比對，警方也確認肇事者就是這名男子。

該名男子表示，由於長期在農村生活加上家中反對吸菸，才會隨手把菸蒂從窗戶丟下樓。他對於自己的行為感到相當懊悔，向受到驚嚇的母親誠懇道歉，並保證從此戒菸。

據《新京報》報導，今年3月1日起，高空拋物已正式列入大陸刑法，情節嚴重者可處一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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