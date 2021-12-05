「美歐聯手抗中？」成大陸外交部記者會熱點　發言人連答2題

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國外交部官方網站12月3日消息，在當天舉行的外交部例行記者會上，有記者提問稱，美副卿舍曼周五（3日）與歐盟外交官員會面後稱，美歐的對華立場愈來愈一致，會與歐盟並肩應對中國。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對以意識形態劃線，公然挑動對立對抗。

趙立堅直言，中美歐都是對世界和平穩定有重要影響的力量，都對人類的前途命運負有重要責任。他強調，國際關係中存在一定競爭，但不能以「競爭」或「對手」來定義國與國關係的全貌，更不能打著競爭旗號損害別國主權、干涉他國內政，甚至公然聯手遏制打壓特定國家。

在回答完上述問題後，又有記者跟進提問「美歐中國議題對話」的問題。記者稱，有關聲明中提到實現供應鏈多元化、解決中國「經濟脅迫」的重要性。另外，聲明中還提到對中國在台灣海峽、東海和南海的單邊行動表示強烈關切。

對此，發言人趙立堅指出，「美歐怎麼發展雙邊經貿關係是自己的事，但不應拿中國說事。我想問問有些人，無端指責中國『經濟脅迫』有什麼依據？中國一不動輒霸凌制裁，二不搞『長臂管轄』，三不無理打壓各國企業，何來『脅迫』之說？」

趙立堅說，民進黨當局勾連外部勢力搞謀獨挑釁活動，是台海和平穩定的最大威脅，也是當前台海局勢緊張的根源。東海和釣魚島問題實質是日方對中國領土的非法企圖和對中國主權的不斷挑釁。南海問題實質是有關國家對中國島礁的非法侵占和域外勢力的干擾。