直擊／全聯開打200劑莫德納！送水+麵包　他提早1小時排隊搶頭香

▲全聯今開放打疫苗。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

全聯今開放施打疫苗，只要來全聯施打疫苗的民眾即可獲得健康禮(一罐礦泉水+一顆阪急麵包)，而今早全聯現場就陸續出現準備施打疫苗的民眾，就有一位先生搶頭香，早在8點就來等待，準備要打第2劑莫德納，甚至還有民眾遠從三峽而來完成疫苗接種。

全聯首站「板橋大觀門市」今日早上9點至下午4點開放施打200劑莫德納（第1劑或第2劑皆可），記者一早8點40分抵達現場，頭香林先生已在等待打疫苗，林先生表示，約8點初就到了，因為朋友說這裡可以打就來了，今日準備施打第2劑莫德納。

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▲打完疫苗就能獲得1份健康禮。



▲羅先生從三峽來板橋打疫苗。



越接近9點，全聯大觀門市也陸續出現排隊人潮，第2位施打疫苗的羅先生表示，自己住在三峽，今天早上才知道全聯可以打疫苗，想要盡快打所以就趕快來了，羅先生提及，全聯的施打流程很好、讓人很放心，雖然有小禮物但不會覺得很有誘因。

另一位民眾林先生則是9點準時抵達現場，表示家裡就住在全聯附近，因此一早就趕快來打第2劑。

全聯指出，今年約有140到150間門市會配合設置COVID-19疫苗施打點，挑選門市以腹地大可供民眾休息為主，且會隨機提供健康禮，包含1份蔬果加1罐礦泉水或1顆阪急麵包加1罐礦泉水，門市人員會協助動線與秩序與發放健康禮，而施打的人力以衛生局醫護人員為主。除新北板橋大觀門市今日開打外，其他施打點還要看各縣市衛生局準備狀況來配合，準備好了就馬上開打。