CNN王牌帥主播被開除　美媒再踢爆：曾與州長哥哥一樣性騷擾女性

▲CNN知名主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國CNN知名主播克里斯（Chris Cuomo）由於利用媒體資源，替陷入性騷擾醜聞的哥哥、前紐約州長安德魯（Andrew Cuomo）洗白，4日遭到CNN開除。對此，紐約時報加碼爆料，克里斯疑似也有對女性涉嫌「不規矩行為」（sex misconduct），才會被CNN解雇。

根據紐約時報報導，克里斯被CNN開除之前，知名女律師卡茲（Debra Katz）曾經通知CNN，她近日接到一名克里斯的前同事的委託，要對克里斯提出「不規矩行為」指控。報導也強調，目前仍不清楚，CNN決定開除克里斯，與上述指控是否有關聯。

克里斯是CNN收視率最高的新聞節目主持人之一，他今年5月時坦承「違反CNN規定」，主動建議哥哥的幕僚，如何從公關角度處理性騷擾案指控，後來紐約州檢察長公開調查文件，顯示他曾更深入地介入哥哥的性騷擾案，包含利用媒體資源，施壓消息來源並取得指控者資料，並把資料給予哥哥的幕僚。

CNN在4日表示，「克里斯於本周稍早被停職，等候有關他參與兄長辯護的新訊息」、「我們聘請了一家受人推崇的律師事務所進行調查，調查期間有更多資訊不斷出現，所以我們決定將克里斯解雇，決議立即生效」，但聲明中沒有透露，所謂「更多資訊」的細節。

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