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智利發現新種甲龍！擁有特殊「骨板結構」尾巴　學者：似響尾蛇

▲新種甲龍「Stegouros elengassen」。（圖／路透社）

▲新種甲龍「Stegouros elengassen」。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

在智利麥哲倫省發現新的裝甲恐龍化石「Stegouros elengassen」，這個新物種有一條骨板結構的尾巴，這是目前為止沒有在其他恐龍身上見過的。研究學者阿庫尼亞（Sergio Soto Acuña）表示，「這種尾巴非常奇特，看似於響尾蛇或刺尾蜥蜴的尾巴，結構卻不同」。

CNN報導，該化石於2018年被發現，近日才完成研究公布於《自然》雜誌上。「Stegouros 」在希臘語中意旨堅硬的尾巴，「elengassen」源自於巴塔哥尼亞原住民的語言，指的是神話中的裝甲野獸。

▲骨骼結構與劍龍不同。（圖／路透社）

▲骨骼結構與劍龍不同。（圖／路透社）

報導提及，在智利最南端巴塔哥尼亞的麥哲倫省，發現了大部分完整的化石骨架，這種小型裝甲恐龍大約身長2公尺，可以追溯至7170萬至7490萬年前的白堊紀晚期。 Stegouros elengassen的尾巴有七對扁平的骨沉積物，融合在一起形成葉狀結構，與劍龍成對尖刺和甲龍棒狀的尾巴有所不同。

報導引述，學者阿庫尼亞表示，「它後半部包裹在真皮骨（在皮膚中生長的骨頭）中，形成了一種獨特的（尾巴）武器。」因為這種甲龍在麟片下擁有真正的骨骼，過去自然界已知最類似的是巨型犰狳的尾巴，但早已滅絕，「與北半球的甲龍不同，我們發現的新恐龍擁有輕甲、細長的腿和更小的體型」。

▲在智利最南端巴塔哥尼亞的麥哲倫省，發現了大部分完整的化石骨架。（圖／路透社）

▲在智利最南端巴塔哥尼亞的麥哲倫省，發現了大部分完整的化石骨架。（圖／路透社）

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