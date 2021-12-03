甜美女大生遭男鄰居敲門要性愛　報警後得到這答案...無助到想哭

▲來自馬來西亞長相甜美的留學生媛娜，在學校附近套房遭可怕鄰居敲門騷擾 。（圖／媛娜提供）

記者黃宥寧／台北報導

可怕！來自馬來西亞留學生媛娜，向《東森新媒體ETtoday》表示，她就讀台北某大學，今年8月份在學校附近租套房，屢遭二樓男鄰居不斷敲門騷擾，每次敲門都以各種不同名字問「請問小美在嗎」等語。但令她最崩潰的是，男鄰居竟敲門跟她要「性愛」讓她嚇到只好報警處理。警方前來關心，但最後僅無奈告訴她，若提告也無法成立，讓她更加提心吊膽。

媛娜受訪時餘悸猶存告訴記者，她從今年8月初入住，但沒想到卻是惡夢的開始。入住沒多久，二樓男鄰居竟上樓突然開房門，讓她跟男朋友當場傻眼，對方才匆匆表示「不好意思，我以為這裡沒住人」才將門關上離去，當下她也以為對方可能只是好奇這個房間長什麼樣，應該不是故意的。

豈料，過沒多久，男鄰居又上樓不斷大聲敲門，在門外喊「妳可以小聲一點嗎？」媛娜感到超納悶並回他「我只是坐在椅子上直播而已」，但對方遲遲不走，站在門外盯著她，妮娜也不耐煩回他「我到底吵什麼了？」結果後來才得知，是隔壁阿姨在搬東西，但男鄰居以為吵的人是妮娜，他才尷尬離去。

▼甜美留學生遇上恐怖變態男鄰居。（圖／媛娜提供）

男鄰居之後竟開始上樓敲門，且每次都問「請問小美在嗎」、「請問小安在嗎」每次都以各種名字來問敲門，但三樓明明就只有2間套房，隔壁是一位阿姨跟兒子，另一間就是她，真的不懂男鄰居到底想做什麼。

但最可怕的事情來了，這次男鄰居又敲門，妮娜心想或許對方是想拿信給她，便隔著門問「請問你是不是要拿信給我」？結果男鄰居頓時語塞，妮娜又再問一次，結果對方回「蛤什麼信？」就離去。過沒多久，男鄰居又上樓，這次不斷在門口徘徊，妮娜開口問「你要給我什麼？」對方回「信」妮娜問「什麼信？」豈料男鄰居竟開口說「愛」「我要找性愛！我要找性愛！」她嚇到趕緊拿手機錄影且報警處理。

警察獲報抵達套房後，妮娜將過程告訴警察也表示想告對方，但警方表示，由於男鄰居沒有實際肢體騷擾，若提告恐無法告成，也讓妮娜感到相當害怕，最後警察則安慰她，會以口頭告誡男鄰居，請他別再靠近。

來台念第四年大學的妮娜無助向《東森新媒體ETtoday》求助，她真的恐懼，又聽到警察向她表示對方是個問題人物，時常進出警局，警方也拿他沒辦法，她憂心男鄰居不知道會對她做什麼事，也讓她現在不敢出門，如果想搬走，又擔心無法拿回已經付清一年的租金和押金。



