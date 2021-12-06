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印度神童「災難降世」預言又中！　揭關鍵時間：2危機全球難逃

▲▼印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者曾羿翔／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）最新預言指出，2021年因是「月亮年」，所以是充滿洪災的一年，並不能完全歸咎在氣候變遷，在明年（2022年）4月以前可能還會出現暴雨導致災情，結果印度南部班加羅爾（Bangalore）日前出現3天的暴雨，導致大淹水讓許多居民受困，另外秘魯11月28日發生7.5強震後，烏特庫班巴省又傳出大淹水，當地居民苦不堪言。

加拿大卑詩省（British Columbia）11月時也遇到豪雨成災，當時造成至少1死、3失蹤，以及近2萬人受困，當地媒體形容這場災難是「500年一遇」，數千動物也難逃死劫。根據東網報導，印尼爪哇島塞梅魯火山4日突然爆發，造成13死98人受傷，上千人無家可歸；隔天5日還發生兩起強震，佐證阿南德12月到明年4月間全球會有大波動的預言可能再次成真。

▲▼加拿大2天內降下1個月的雨量，卑詩省遭洪水襲擊。（圖／路透社）

▲加拿大卑詩省遭洪水襲擊。（圖／路透社）

神童還預言，全球將面臨「能源危機、極端天氣、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠疫情及饑荒」等7大危機，且到明年5月都不會好轉，目前新冠疫情、經濟動盪以及極端天氣都已成真。

阿南德3日在最新的影片說，就如他之前所說，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤），從12月14日到2022年4月這段期間，對全世界經濟、天氣等都會有極大影響，人類必須非常謹慎；1月到4月間，豪雨與地震會導致位於印度南部喀拉拉邦的Mullaperiyar水壩受損，即使不會馬上倒塌，但2022年4月底以前必定會有大事發生。

阿南德也說，地震和屠殺牛隻的關聯極大，殺害牛隻將造成負能量讓地震很快襲來，殺害越多牛隻的國家會遭遇越嚴重的地震，已開發國家很快會因為殺牛的冷血行徑面臨大自然的反撲。

針對阿南德近年來多次的預言，「國師」唐綺陽日前就曾公開發表對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」；她更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

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