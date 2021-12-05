「最髒亂房間」攝影比賽！8歲女童奪冠獲床組　像被飛彈炸過的豬寮

▲8歲女童艾蜜莉的房間凌亂，獲得比賽冠軍。（圖／翻攝自Happy Beds）

記者羅翊宬／綜合報導

每個人在童年的成長過程中，最討厭的莫過於邊聽著母親如機關槍般的源源不絕碎念聲，一邊整理著自己凌亂不堪、宛如豬舍般的房間。隨著近2年來全球噢到新冠肺炎疫情侵襲，每個人待在家裡的時間變多，英國寢具業者「Happy Beds」看準商機，舉辦「最髒亂小孩的房間」攝影比賽，最後由8歲女童奪冠。

綜合外媒《Times Now》、《LADbible》報導，英國知名寢具業者Happy Beds最近舉辦一場超級獵奇的攝影比賽，要求參賽者所繳交的作品必須是最凌亂的小孩房間，冠軍可獲得價值400多英鎊的高級床組，為此吸引英國許多父母投稿參賽，最後由來自蘇格蘭格拉斯哥的8歲女童艾蜜莉（Emily）奪冠。

這些照片都使堪稱最為凌亂的兒童房間，房裡堆滿各種雜物，包括散落滿地的玩具、衣服、童話書籍等，而8歲女童艾蜜莉的房間更堪稱一絕，因為她的房間宛如是被飛彈轟炸過後的豬舍，各種衣物、娃娃、玩具堆在床上，抽屜也被各種內衣褲與居家便服擠得凌亂不堪，導致抽屜無法關起來，地板上更占滿各種玩具和雜物，只剩狹窄的地毯空間。

▲▼其他參賽者的房間也凌亂得不遑多讓。（圖／翻攝自Happy Beds）

艾蜜莉的父親史蒂夫（Steve）向媒體透露，「不幸的是，我女兒艾蜜莉對待她的房間就像是使用更衣室一樣，她幾乎大部分的時間都在客廳和我們一起度過，就算是強制她整理好房間，不到一個星期就又會像是被機關槍掃射過一樣。我真心希望，獲得的新床組能激發愛蜜莉積極改變。」

報導指出，Happy Beds在此次比賽中共募得超過100間兒童髒亂房間的照片，最後由艾蜜莉的房間在100多人之間脫穎而出，不過6歲的女童艾瑪（Emma）、10歲女童莉莉（Lillie）髒亂的房間也令人沒齒難忘，床上堆滿各種布偶，地板散落堆積各種玩具與雜物，根本沒有剩餘空間可供行走。

Happy Beds的行銷經理布蘭德（Lucy Bolland）表示，「我們深知讓孩子們整理房間是一項艱鉅的任務，我們理解這些父母的苦衷！房間整潔其實很重要，它可讓使用者身心平靜、睡得香甜，希望艾蜜莉能喜歡她的新床，激勵她房間保持整潔。」

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