▲女子搭船被鱷魚拖入水中。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國18歲女子艾蜜莉(Amelie Osborn-Smith)近來到非洲背包客旅行時竟然遭遇死劫,她和朋友一同搭船欣賞大瀑布時,突然從水中衝出的鱷魚咬住小腿,對方還使出「死亡翻滾」將她整個人拖入水中,幸好朋友跳入水中揮拳攻擊鱷魚的臉,她才幸運獲救。

來自漢普郡安德沃(Andover)的艾蜜莉,在尚比亞的尚比西河(Zambezi River)欣賞瀑布美景時,小腿突然被一條3公尺長鱷魚狠狠咬住。父親表示,「女兒當時沒有在水中游泳,她只是坐在船上,可是鱷魚在水中看到她懸空在船外的腳,想說午餐來了」。

艾蜜莉被拖入水中後,幸好同行友人立即跳下船,拼命攻擊鱷魚鼻子,才迫使其開張嘴巴,後來被醫療直升機緊急運送至附近醫院治療斷腿,還不確定是否會截肢。父親表示,女兒目前情況穩定,「被鱷魚咬最大的風險就是牠們很髒,嘴裡可能有各種細菌,已盡量控制住任何可能引發的感染跡象」。



