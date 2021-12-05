2劑疫苗也難擋！英半數Omicron病例已完整接種　政府認保護力不足

▲英國逾半數的Omicron病例都屬突破性感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國衛生安全局（UKHSA）最新報告指出，當地前22宗Omicron病例中，有逾半數患者早已接種2劑新冠疫苗，顯示Omicron病毒的傳播「快速又成功」，而完整接種不一定能保護人們免受Omicron的侵襲。

綜合《衛報》與《獨立報》報導，英國衛生當局檢測了11月30日確診的22宗Omicron病例後發現，有12人是在接種了2劑疫苗的至少14天後染疫，2人只施打了1劑疫苗，而另外6人則未接種。

儘管目前UKHSA還未收到Omicron病例的死亡或住院通報，但官員指出，「現在大部分病例染疫的時間都十分靠近，患者從染疫到住院、死亡之間會存在一個時間差」，因此目前還無法判斷Omicron病例的嚴重程度。

UKHSA最近也對Omicron發出最高級別的「紅色」警報，認為Omicron攜帶的大量突變讓它可能有能力逃過人們從疫苗或過往病例獲得的免疫力。UKHSA還表示，Omicron可能會降低單株抗體治療（mAb）的有效性。

UKHSA的執行長哈里斯（Jenny Harries）表示，當局正盡速收集所有Omicron可能對疾病嚴重程度或疫苗效力產生影響的數據，「在我們得出結論前，所有人都必須保持高度警惕，我們已經開始看到沒有旅行史的病例出現，這表示我們有少量的社區傳播」。

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