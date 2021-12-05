「台灣有事＝日本有事」引中不滿　安倍晉三回應了！

▲日本前首相安倍晉三。（圖／路透）



中央社

日本前首相安倍晉三說「台灣出現突發事態就是日本出現突發事態」的言論引發中國政府不滿，他3日在網路節目中表示：「明確表達想法才能防止衝突，今後將繼續說該說的話。」

日本共同社中文網報導，安倍還說：「一名國會議員的發言受到關注，不勝榮幸。」

安倍指出，6月的七大工業國集團（G7）峰會領袖聲明也提到「台灣海峽和平與穩定的重要性」，並強調這是「國際上共同的想法」。

談到日本首相岸田文雄的外交姿態，安倍說：「看上去溫和，實則非常堅定，值得期待關注。」