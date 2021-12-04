日本修法強制寵物業者「替貓狗植晶片」！2022年6月正式上路

▲新制將在2022年6月上路。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

日本修法預計2022年6月起將強制貓狗繁殖業者為寵物貓狗植入晶片，希望能藉此減輕寵物走失後無家可歸的問題，然而卻也引發部分人士反彈，認為植入晶片恐會對貓狗本身的健康造成疑慮。事實上，1995年阪神大地震後，有大量貓狗迷路後找不到家人，因此日本當局才會開始推動相關政策。

根據《日本放送協會》報導，日本環境省表示，光是因為迷路或是遭到棄養而被各地方政府收養的貓狗總數2019年就來到8.5萬隻，成為一大問題。

為了能立即找到走失貓狗飼主的身分，因此環境省正式修正動物愛護管理法，強制所有寵物業者必須在貓狗身上植入晶片，而飼主購入毛孩後，則需要在30天內登入個人資料。

▲為了防止貓狗走失或是遭到惡意遺棄，日本修法要求寵物業者替動物植入晶片。（圖／取自免費圖庫）



該法目前已經在日本國會正式通過，新法預計2022年6月就會正式上路，現階段則會持續向民眾宣傳新制。環境省3日向由動物專家組成的審議會上提出相關政策說明，其中提到，針對貓狗繁殖者與寵物店業者，必須強制在動物體內植入晶片，同時要在國家的資料庫中登錄毛孩的性別、品種、毛色以及業者名稱。

另一方面，針對已經飼養貓狗、領養人以及動保團體則暫時不強制，但仍要求積極配合植入晶片。

審議會中有人提出植入晶片會對動物造成健康影響的疑慮，且如果飼主更換聯絡方式也要跟著變更登錄資料，手續太過複雜。對此，環境省表示，將會對此進行討論。日本目前使用的晶片是直徑約2公釐、長1公分的圓柱體，由注射器植入。

日本1995年發生阪神大地震，當時曾有很多貓狗因此走失無家可歸，但是政府單位卻無法聯絡上牠們的家人，因此才開始積極推動植入晶片，希望在災害發生時，能有更多迷路的毛孩能夠回家，同時防止飼主隨意遺棄寵物。

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