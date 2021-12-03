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採購水產品不怕踩雷　農委會溯源水產專區「安心買」

▲▼農委會推溯源水產專品讓民眾消費安心選購。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會漁業署推溯源水產品與溯源專區，讓民眾消費安心選購。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

年末將至，也到了民眾購買年節海鮮禮盒的時刻，為讓民眾買的安心、吃的放心，農委會今（3日）公布，現已累積超過2500件溯源水產品，且因應疫情首度與電商業者合作，推出溯源水產專品，超過80品項水產品讓民眾安心選購，其中兩款溯源年節海鮮禮盒，優惠打66到68折，歡迎民眾到線上購物，避免人擠人，更可安心防疫過好年。

為方便國人掌握水產品來源追溯，農業署近年持續輔導業者申請溯源水產品及協助推廣產品，在110年通過超過500件申請案，累計至今已經超過2500件，除讓生產者可自主管理外，更建立消費者與生產者之間信任管道，而漁業署也在今天下午舉辦記者會，說明溯源水產品成果。

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▲▼農委會推溯源水產專品讓民眾消費「雙安心」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼農委會漁業署推溯源水產品，讓民眾安心選購。（圖／記者許敏溶攝）▲▼農委會推溯源水產專品讓民眾消費「雙安心」。（圖／記者許敏溶攝）

漁業署副署長林國平表示，溯源就是追溯生產源頭，對消費者來說，希望來源能夠透明且安心，對生產者而言，也是負責任表現，讓消費者知道，努力維持好環境與保持水產品健康，而漁業署輔導業者申請溯源水產品，至今累積超過2500件。

林國平進一步說明，今年更協助輔導45家溯源水產品業者，在疫情中轉型數位行銷，開拓電子商務銷售通路，運用跨境電商方式，在國內及外銷共上架108項溯源水產品，其中海外銷出19項商品，成果豐碩。

此外，受到疫情影響，漁業署首度與電商業者「台灣好農」合作，在線上平台推出溯源水產專區，成功媒合30家水產業者與平台合作，水產品多達80幾項，種類包含虱目魚、石斑、白蝦、文蛤、小管等眾多養殖及漁撈水產品，共同打造最安心的水產品線上購物平台，消費者不用出門，只要動動手指就能購足所需鮮貨。

▼農委會推出溯源水產專區與年節海鮮禮盒。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼農委會推溯源水產專品讓民眾消費「雙安心」。（圖／記者許敏溶攝）

因應年末將至的採購旺季，漁業署集結多款溯源水產業者，推出兩款溯源年節海鮮禮盒，在「台灣好農」網站銷售，包括「溯源年節海鮮禮盒」精緻版與豪華版，品項包括來自澎湖的石斑及小管、黃金鯧、白蝦及蝦仁等水產品，其中精緻版原價2219元，特價1500元，等於打68折，另豪華版則是原價3813元，特價2500元，等於打66折。

最後，林國平指出，從目前大眾水產品價格來看，大致和去年差不多，波動都在5%以內，整體來說算是平穩，民眾不必擔心。

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