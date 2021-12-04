　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽　推廣本土語言教育　

▲桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽。（圖／市府提供）

▲桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「東北扶輪盃第十四屆兒童本土語言『閩南語演講及說故事比賽』」，4日於西門國小舉行，共有59名同學報名，皆以閩南語訴說地方文化的故事，讓同學對地方歷史、台灣文化及早期節慶，有更深入的認識與瞭解。市長鄭文燦並於會中表揚16位桃園市2021學年度推動本土語文（閩南語、客家語）的績優教師及教學支援工作人員。▲桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦表揚2021學年度推動本土語文工作者。（圖／市府提供）

鄭市長表示，閩南語演講及說故事比賽迄今年已舉辦14屆，閩南語有悠久的傳統及生動的一面，不管是答喙鼓、四句聯，或是民謠、童謠、文學等都充滿魅力。母語不應只是存在於書本或家庭中的語言，而應透過多說、多聽，成為流傳在學校、社會中的活語言。▲桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽。（圖／市府提供）

教育局主秘賴銀奎表示，本次閩南語演講及說故事比賽，共分三組進行：低年級組以「旅遊」相關人事物為主題，計有16人參賽；中年級組比賽主題為「節慶」相關內容，計有23人參賽；高年級組則以介紹「紀念日」為主，計有20人參賽。參賽學生以流暢的閩南語，搭配生動的肢體表達，展現口說閩南語的自信與鄉土文化的認同。▲桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽。（圖／市府提供）

據指出，桃園閩南語演講及說故事比賽的舉辦，係因市議員林政賢提案推動「閩南文化節」的系列活動之一。包括市議員林政賢、陳美梅、黃婉如、黃家齊、市府教育局主秘賴銀奎、桃園區長陳玉明、西門國小校長王博成、國際扶輪3502地區總監吳淑華、桃園東北扶輪社社長李文德、龜山扶輪社社長蔡清邵、桃園龍山扶輪社社長莊昭彥均一同出席活動。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
女YouTuber宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」
LIVE／蔡英文今晚登社群之夜　林昶佐同台挺四個不同意
50嵐逼出「手搖界1現象」　過來人超有感：還是老牌好
2千多人瞬間慘死！眼喉灼燒倒地亡　農藥廠「恐怖外洩」遺毒37
正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹「被鮮血噴滿臉」
快訊／「這縣市」打新冠疫苗　直接送現金500元
詹宏志認幫林秉樞「沒有做不對」　宅神轟：已經是施壓關說
北漂妹住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」嚇壞急逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽　推廣本土語言教育　

鍾佳濱屏東東港聯絡處升格服務處　全縣性服務邁向屏東縣長之路

母親是16寶媽！　桃園客家音樂賽鄭寶清用歌聲思母恩

TTPush「台東金幣市集．舖食大會」今壓軸登場

斗六賽車失控撞人群釀6傷　4女男2男送醫其中孕婦腹痛觀察

嘉市打造失智友善賣場　導入「看、問、留、撥」和善應對

北港朝天宮盛大舉辦14天水陸大法會　內政部長徐國勇主持開香

嘉市「基層人員服務力升級標竿學習營」　 激發感動熱情服務力

導入全國唯一電力輔助自行車　漫遊嘉義市深入體驗在地文化

饒慶鈴今再度攜手侯友宜　新北歡樂耶誕城銷售釋迦

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

全球最速男？眉毛眼神超有戲XD　手速超快「敲35個籌碼」網全笑瘋

《聲林之王3》在原唱面前唱《缺口》　邊唱邊指揮...哈林笑：可不可以專心一點

桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽　推廣本土語言教育　

鍾佳濱屏東東港聯絡處升格服務處　全縣性服務邁向屏東縣長之路

母親是16寶媽！　桃園客家音樂賽鄭寶清用歌聲思母恩

TTPush「台東金幣市集．舖食大會」今壓軸登場

斗六賽車失控撞人群釀6傷　4女男2男送醫其中孕婦腹痛觀察

嘉市打造失智友善賣場　導入「看、問、留、撥」和善應對

北港朝天宮盛大舉辦14天水陸大法會　內政部長徐國勇主持開香

嘉市「基層人員服務力升級標竿學習營」　 激發感動熱情服務力

導入全國唯一電力輔助自行車　漫遊嘉義市深入體驗在地文化

饒慶鈴今再度攜手侯友宜　新北歡樂耶誕城銷售釋迦

每天訂鬧鐘幫盆栽澆水！她半年後崩潰了：老闆說很好養

許維恩公開白紗側拍花絮！　王家梁「俏皮表情」成亮點…互動甜翻

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」　春天辦世紀婚禮

象迷注意！兄弟首波封王優惠來了　PChome全站購物折11%

《不可能8》接連開拍！阿湯哥2千英尺高空爬機翼「飛外太空取景」

做效果！中信特攻開幕統神遇爆胎　做地板看球網笑：拒跟椅子接觸

台彩威力盃／小螃蟹、小泰山冠軍戰對決　賽前下戰帖

C.T.O上《娛百》表演遭網轟：抄襲iKON　親自發聲：謝謝大家指教　

斗六賽車競速衝撞人群釀6傷　縣長赴醫院探視：活動即刻取消

象迷荷包失守！兄弟封王紀念商品2小時銷售破千萬

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

地方熱門新聞

蔡進峰：消防員殉職也算在我頭上　

百輛超跑+改裝車齊聚斗六　時尚車賽明登場

嘉義交流道火燒車　貨車燒到剩骨架

桃園客家冬瓜節席開160桌　推出「米漢堡」

「舊鞋救命」送愛到肯亞　展現台灣人愛心

宅神爆「沒品維尼」PTT攻擊名單　黃偉哲回應了

屏東風箏節將登場　幼幼台哥哥姐姐同樂

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

洪大廣連任竹崎高中家長會長

「比過年還重要」　小琉球平安登場碼頭擠滿搭船人潮

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

民眾黨「江江江」披掛上陣

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

台南市勞工領袖大學歡喜畢業

更多熱門

相關新聞

桃園藍營公投宣講　出動「變形金鋼」

桃園藍營公投宣講　出動「變形金鋼」

藍軍公投宣講出奇招，國民黨桃園市議員舒翠玲、梁為超、林政賢、詹江村、朱珍瑤1日到桃園區仲平黃昏市場，出動「車到哪裡、講到哪裡」的變形金鋼行動宣傳車，5名藍軍市議員輪番宣講，共同呼籲鄉親1218投下公投4個同意，就是台灣勝利，更是對民進黨蔡英文政府的不信任投票。

桃藍營議員　為打高端市民「白挨針」抱屈

桃藍營議員　為打高端市民「白挨針」抱屈

桃園新創會參訪市議會　認識議政推動

桃園新創會參訪市議會　認識議政推動

桃園果菜市場研議遷建18年無下文

桃園果菜市場研議遷建18年無下文

桃市議會提案　施打疫苗必須通過國際認證

桃市議會提案　施打疫苗必須通過國際認證

關鍵字：

桃園東北扶輪盃閩南語演講林政賢

讀者迴響

熱門新聞

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

印度神童揭全球暴雨、地震恐怖原因

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

莉婭深夜宣布改名！

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

摩鐵附「紅色平台」　他求問老司機到底啥功能

2022年整體運勢最好的3大星座

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

即／斗六賽車場失控衝撞人群　6人受傷包含1孕婦

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面