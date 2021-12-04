桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽　推廣本土語言教育　

▲桃園東北扶輪盃閩南語演講及說故事比賽。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「東北扶輪盃第十四屆兒童本土語言『閩南語演講及說故事比賽』」，4日於西門國小舉行，共有59名同學報名，皆以閩南語訴說地方文化的故事，讓同學對地方歷史、台灣文化及早期節慶，有更深入的認識與瞭解。市長鄭文燦並於會中表揚16位桃園市2021學年度推動本土語文（閩南語、客家語）的績優教師及教學支援工作人員。

▲市長鄭文燦表揚2021學年度推動本土語文工作者。（圖／市府提供）

鄭市長表示，閩南語演講及說故事比賽迄今年已舉辦14屆，閩南語有悠久的傳統及生動的一面，不管是答喙鼓、四句聯，或是民謠、童謠、文學等都充滿魅力。母語不應只是存在於書本或家庭中的語言，而應透過多說、多聽，成為流傳在學校、社會中的活語言。

教育局主秘賴銀奎表示，本次閩南語演講及說故事比賽，共分三組進行：低年級組以「旅遊」相關人事物為主題，計有16人參賽；中年級組比賽主題為「節慶」相關內容，計有23人參賽；高年級組則以介紹「紀念日」為主，計有20人參賽。參賽學生以流暢的閩南語，搭配生動的肢體表達，展現口說閩南語的自信與鄉土文化的認同。

據指出，桃園閩南語演講及說故事比賽的舉辦，係因市議員林政賢提案推動「閩南文化節」的系列活動之一。包括市議員林政賢、陳美梅、黃婉如、黃家齊、市府教育局主秘賴銀奎、桃園區長陳玉明、西門國小校長王博成、國際扶輪3502地區總監吳淑華、桃園東北扶輪社社長李文德、龜山扶輪社社長蔡清邵、桃園龍山扶輪社社長莊昭彥均一同出席活動。