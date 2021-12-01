桃園藍營公投宣講出動變形金鋼　籲民眾4個同意台灣勝利

▲桃園藍營公投宣講出動「車到哪裡、講到哪裡」的變形金鋼行動宣傳車。（圖／國民黨桃園市黨部提供）



記者楊淑媛／桃園報導

藍軍公投宣講出奇招，國民黨桃園市議員舒翠玲、梁為超、林政賢、詹江村、朱珍瑤1日到桃園區仲平黃昏市場，出動「車到哪裡、講到哪裡」的變形金鋼行動宣傳車，5名藍軍市議員輪番宣講，共同呼籲鄉親1218投下公投4個同意，就是台灣勝利，更是對民進黨蔡英文政府的不信任投票。

市議員舒翠玲表示，這輛變形金鋼行動宣講車，配置可以合併延伸，左右兩側長2.9公尺、寬1.92公尺及後側1.6公尺、寬1.92公尺的3面LED大螢幕電視牆以及擴音器，具有「車到哪裡、講到哪裡」的超強機動性，透過剪輯約12分鐘的錄影帶巡迴播放，隨時隨地向鄉親及選民放送公投訴求爭取認同，這輛行動宣講車，即日起至12月17日止，將深入桃園市各區宣傳國民黨公投4個同意理念。

今日的行動宣講行動，分別由桃園市議員舒翠玲、梁為超、林政賢、詹江村、朱珍瑤等人輪流上陣，吸引不少到菜市場採買及來往路過的民眾駐足聆聽，場面頗為熱絡。藍營議員痛斥蔡英文民進黨政府，無所不用其極，傾全黨之力投入反公投，以龐大政府預算及資源支應反公投宣講，形成一場不公平的比賽，1218鄉親一定要站出來，捍衛自己行使公投的權力，而且要用「4個同意」對抗民進黨的粗暴及鴨霸。

市議員梁為超、詹江村指出，反萊豬」不等於「反美豬」，民進黨顛倒是非、模糊焦點，蔡政府黑箱決策規避立法院監督，以一紙行政命令就開放萊豬進口，民進黨根本是傲慢霸道、藐視民意，不顧國民健康，政府黑箱決策且迴避立院監督。另公投綁大選，能提高投票率、減少行政成本、結果更具民主正當性。

2018年「以核養綠」公投通過，政府完全不理會人民的意志表達，仍決定續推非核家園，把人民的公投踩在腳底。珍愛藻礁蔡英文總統「藻礁永存」、鄭文燦市長當選市長時承諾要將桃園藻礁海岸列為暫定自然保留區，現在絕口不提。以前的親口承諾完全跳票，

市議員林政賢別開生面，以順口又好記的打油詩「人民要健康、萊豬不要來」、「公投綁大選、民意才凸顯」、「藻礁投同意、生態才永續」、「核四要重啟、台灣不缺電」，呼籲所有鄉親1218公投一定要投下4個同意。「我是議會唯一醫療護理專業議員」朱珍瑤表示，無論站在醫療面或法律面，民眾不應擔心害怕吃到含有萊劑的豬肉，反萊豬就是為了保護下一代孩子的健康。藍軍5位宣講市議員齊聲高喊「4個同意就是民意」、「4個同意台灣勝利」等口號，籲請民眾支持。