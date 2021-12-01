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台大爆學生集體作弊醜聞　化學系：若屬實決不寬縱

▲▼台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成蒐集資訊。（圖／摘自台大化學系臉書）

▲台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成資料蒐集。（圖／摘自台大化學系臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學生在匿名論壇「Dcard」版爆料，稱台大某系期中考集體作弊，更傳出開出「100萬以下」封口費，台大化學系今（1日）天傍晚在臉書PO文指出，接獲消息後即展開調查，已經相關資料蒐集完成，並送校方進行判讀與相關懲處，相配合校方提供所有必要資訊，本事件若查證屬實絕不寬縱。

近期多所大學陸續傳出學生在期中考試作弊醜聞，首先是台北醫學大學醫學系「環境與社區衛生學」期中考試，傳出學生集體討論答案，校方宣布該次考試作廢，上週也傳出台大某系期中考集體作弊，疑似參與作弊學生匿名開出「100萬以下」封口費希望不要張揚，也引發該系助教注意。

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▼台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成資料蒐集，若屬實絕不寬縱。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成蒐集資訊。（圖／記者許敏溶攝）

儘管當時「Dcard」版並未指出是台大哪一科系，但台大化學系今天在臉書貼出公告，指有媒體報導，有網友匿名舉發台大化工系部分學生，在系必修的分析化學課程期中考期間，疑似發生集體作弊，台大化學系獲知後立即展開調查，已經將相關資料蒐集完成，全案已經送校方進行判讀及相關懲處。

台大化學系表示，將持續配合校方，協助提供必要資訊，並強調本事件若查證屬實，絕不寬縱。

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