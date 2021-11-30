能考上台大為何還要作弊？　網揭暗黑心態：道德問題

▲台大傳某系學生集體作弊掀起熱議。（圖／資料照）

實習記者黃品臻／綜合報導

台大近日鬧出集體作弊醜聞，幾位學生為了息事寧人，不惜道歉、威脅，甚至喊出100萬封口費，該系助教也表示將交由校方處理，對此，就有網友好奇，都有能力考上台大了，為什麼他們需要作弊？

一名網在PTT的Gossiping版上以「都能夠考上台大了為何還要作弊呢？」為題發文，表示要考上台大，成績都需要在各類組頂尖，為何需要在考試時作弊，還要用金錢當封口費，「一般來說不是私立學店比較容易作弊嗎？能考上台大怎麼可能課內考試無法通過？」

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▲原PO不解，為何有能力考上台大卻還要作弊。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引起鄉民熱議，紛紛留言表示，「台大競爭激烈」、「作弊主要是道德問題，會不會念書是一回事」、「現在多元管道入學，有些根本不是念書考試的料也能進阿」、「因為從班上第一變倒數第一，或社團玩太兇、太理想，有的沒的」。

也有人認為，作弊也不僅發生在校園裡，「呃，你會發現出社會以後作弊的人更多，無論是靠關係、走後門、投標等等，在社會上，作弊更像是一種解決方式」、「出社會後，發現乖乖遵守規矩的都白癡」、「社會上做弊的才多，偷你成果報成自己的」。