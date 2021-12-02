同款帽T台大的貴200！北商女嘆「價值差距嗎？」各校大學生打臉了

▲台大（左）賣850元，北商大（右）賣650元。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

各所學校會推出自己的「大學T」，不過上頭印的校名縮寫竟會影響到售價？台北商業大學一名女大生發現，她在網路上找到自己學校有推出帽T，一件要價650元，接著繼續滑發現台灣大學也有賣同款帽T，款式、顏色、廠商一模一樣，但因為上頭印著「NTU」3個字母就硬生生貴了200元！

原PO在Dcard貼出照片，某家廠商的帽T開放客製化，可以印上自己的校名英文縮寫，很多大學院所都有訂製專屬帽T，像是印有大大「NTU」的台大帽T售價850元，不過她在同個頁面接著往下滑竟發現，她就讀的北商也有推出同款帽T，只差在胸前字樣改成「NTUB」的北商縮寫，竟然只賣650元，明明兩款帽T完全相同，只差在胸前的一行字，「校名不同價格差200，我眼睛應該沒看錯都是一樣的顏色吧，莫名有點悲哀。」

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▲其實各校都賣850元，特別便宜的是優惠。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光引起大學生熱烈討論，屏東科大、高師大、淡江大學的學生都發現，他們學校也有推出專屬帽T，均和台大一樣賣850元，可見並非依照學校分數來定價。其他人紛紛留言，「沒有啦你想太多了XDD價格不代表一切」、「咱們政大價錢跟台大一樣貴喔」、「中山的也一樣喔」、「清大只要790，但老實說小貴，而且去看實體衣其實顏色差超多。」

▲東華大學也850元 。（圖／翻攝自Dcard）



網友提到，今年每間學校幾乎都找這家廠商做帽T，無論哪間學校大多都是訂價850元，原PO就讀的北商只賣650元是有特別優惠，不少私立大學也是跟台大一樣賣850元，並不是看學校來定價的，「是說這樣650其實應該叫划算吧，大多有出的學校都定價850，直接少200就是在回饋學生吧，代表你們學校福利更好」、「這種衣服通常都是看預購數量來決定價格的，如果預購的數量過少廠商當然給的價格會比較硬，至於售價那又是另一回事了。」

▼並不是看學校來定價的。（圖／翻攝自Dcard）

