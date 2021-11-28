金馬58落幕　蔡英文：期待台灣成為所有自由創作者的家

▲《時代革命》獲第58屆金馬獎最佳紀錄片。（圖／金馬執委會提供）



記者杜冠霖／台北報導

第58屆金馬獎27日順利落幕，電影《瀑布》總共拿下最佳影片、最佳女主角、最佳原著劇本與最佳原創電影音樂4項大獎，總統蔡英文也在臉書發文表示，今年有許多來自香港的作品獲獎，「我們在金馬獎的殿堂上，看見華語世界裡面最自由奔放的電影作品，謝謝所有電影工作者帶給我們一個感動的夜晚。」

蔡英文指出，今晚有幾部討論度很高的台灣電影，獲得金馬獎的肯定，包括阮鳳儀導演的《美國女孩》、 鍾孟宏導演的《瀑布》，不只描寫人生的故事，也述說生活在這個時代的所有人的「台灣故事」。技術類獎項也表現精采，證明台灣年輕一代的電影工作者，已經開始能夠獨當一面，肩負起支撐台灣電影創作的能量。

蔡英文表示，《瀑布》的賈靜雯與《緝魂》的張震，分別奪下最佳女主角與男主角，兩位多年累積的演技是實至名歸。還有《詭扯》與《該死的阿修羅》讓我們看見新一代演員劉冠廷和王渝萱的無限潛力，也讓我們用不同的故事文本思考台灣社會的現象。

對於參展作品，蔡英文指出，今年還有許多來自香港的作品獲獎，《時代革命》、《花果飄零》，以及《濁水漂流》，都感動了許多關心香港的台灣人。

蔡英文表示，很高興有這麼多優秀的電影作品，持續記錄這個時代的台灣。李安導演說，參加金馬獎就像回到家，「我期待，台灣的金馬獎不只是電影人的家，也是所有自由創作者的家，謝謝每一位努力說故事的人！」