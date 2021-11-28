朱立倫談金馬獨缺時代革命　網友狂留言提醒：是不屑最佳紀錄片？

▲朱立倫談金馬遭網友砲轟。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者杜冠霖／台北報導

第58屆金馬獎27日順利落幕，國民黨主席朱立倫也在臉書發文一一點名得獎作品，並感謝金馬獎、所有的電影人，但通篇貼文未提及獲得最佳紀錄片、記錄反送中運動的香港電影「時代革命」，引起網友湧入留言砲轟，批評朱立倫「還沒選上黨主席前敢聲援香港，現在卻連最佳紀錄片都隻字未提！」、「最佳紀錄片不提嗎？是不屑紀錄片還是不敢說呢？」

朱立倫27日發文表示，一起看到金馬獎的眾多優秀作品獲獎，再一次驗證金馬獎是華語電影的重要殿堂，今年有反映台灣疫情狀況的《瀑布》、還有呈現出移民家庭溫暖的《美國女孩》、還有關懷街友族群的《濁水漂流》，「電影是鏡中之鏡，如同一面鏡子，折射出屬於這塊土地的記憶與情感，感謝金馬獎，感謝所有的電影人。」

對於參展作品，朱立倫指出，自己選擇觀賞了本屆金馬影展閉幕片《行影．不離》，這部電影紀錄了李行導演的精彩一生，過去在國家電影中心的活動中及許多首映會中，多次與李行導演討論電影產業的發展。而如今我們也通過紀錄片來緬懷李行導演傳奇的一生。

朱立倫表示，李行導演的作品始終反映台灣這塊土地的韌性，導演的一生留給台灣許多禮物，有人欣賞健康寫實風格的《養鴨人家》、有人喜歡古典寫實風格的《秋決》，「但最大的寶藏，必然是李行導演晚年擔任執委會主席，將金馬獎打造為華人世界最公平、公正、公開的獎項。」

但貼文一出，網友紛紛留言砲轟，「好沒用的人，時代革命四個字完全說不出口」、「第58屆金馬獎最佳紀錄片《時代革命》，怎麼不講出來」、「紀錄片時代革命，為何一字不提」、「還沒選上黨主席前敢聲援香港，現在卻連最佳紀錄片都隻字未提」、「時代革命怎麼樣啊主席」、「希望主席也能分享看《時代革命》的心得」、「最佳紀錄片不提嗎？是不屑紀錄片還是不敢說呢？」

「時代革命」電影中，記錄2019年夏天開始的香港連串示威運動的過程，涵蓋佔領立法會、721元朗襲擊、香港理工大學衝突等關鍵事件。

整部電影從2019年3月的反修例運動起始，2020月7月的港區《國安法》實施為終，以「整場運動」為主軸，並由示威運動中7組不同示威者的視角，呈現運動的背景和參與者的個人經驗。

「時代革命」前後歷時約兩年的拍攝與製作，全程都在保密之中進行，2021年7月坎城影展在閉幕前一天，才以突襲式的特別放映播出。影片中出現的受訪者多數皆隱藏身分，製作團隊中除導演周冠威外，所有劇組人員都使用匿名。

▼朱立倫談金馬遭網友砲轟。（圖／翻攝朱立倫臉書）

