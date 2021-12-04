關渡國小百歲生日　校友憶當年中午回家看黃俊雄布袋戲

▲關渡國小今天歡度百周年校慶。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市關渡國小今（4日）天歡度創校100周年校慶，邀集台北市長柯文哲等人及百位校友參與百年校慶，其中四代同堂的黃家人，家族中有22人為關渡國小校友，民國59年畢業的校友黃憲榮回憶說，當年關渡國小沒有圍牆，下課可以跑回家拿東西，中午則回家看黃俊雄布袋戲後再回學校上課，享受現在關渡國小學生不能享有的自由。

走過一世紀的關渡國小，今年再次獲得優質學校資源統整認證肯定，今天舉辦百歲校慶，邀請台北市長柯文哲、教育局長曾燦金蒞臨學校與親師生同樂，同時為彩繪舟及彩繪槳簽名留念，而彩繪舟、彩繪槳為學校推動海洋教育課程作品，105年度畢業生集體造舟及彩繪作品，柯文哲當年參加關渡國小畢業生划彩繪舟活動，活動當天簽名獨木舟，就是市年乘坐的獨木舟。

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▼台北市長柯文哲參與關渡國小百歲校慶。（圖／北市教育局提供）

關渡國小表示，今年因疫情停課緣故，無法舉辦畢業生划舟活動，透過百年校慶彩繪舟與彩繪槳簽名活動，展現學生學習成果，並邀請市長與貴賓共同為新做檢驗通過的特色遊具進行剪綵啟用典禮。

關渡國小培育英才桃李天下，並以「關渡世紀 百年傳薪」為主題，籌辦百周年校慶暨體育表演會系列活動，在感恩茶會中，特別邀請2組三代同堂、1組四代同堂校友齊聚分享求學經驗，透過感恩茶會活動環節，共話祖孫三代校園趣展現教育百年傳承，更為關渡國小百年校慶增添亮點，共創溫馨回憶。

▼四代同堂的黃家人，家族共有22位關渡國小校友。（圖／北市教育局提供）

目前四代同堂的黃家人，家族共有22位關渡國小校友，身為第二代的黃憲榮說，以前關渡國小沒有圍牆，下課時間可以跑回家拿個東西，中午還可以回家看黃俊雄布袋戲，看完再回到學校上課，而社會進步限制變多，現在關渡國小學生是無法享有這樣自由，校園也營造出許多安全建設，讓學生健康快樂學習和成長。