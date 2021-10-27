再鬆綁！北市動物園週六起開放全區飲食　每日入園放寬1.5萬人

▲台北動物園本周六起開放全園區內飲食，圖為之前大貓熊團團圓圓過生日。（圖／記者陳靜攝）

記者許敏溶／台北報導

隨著本土新冠肺炎疫情趨緩，台北市教育局今（10/27）宣布，從本週六（30日）起再度放寬包括動物園、青少年發展處、兒童新樂園等單位防疫規範，提升容留人數限制，並開放部分場地租借使用，例如動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1.5萬人，也開放全園區內飲食，但飲食外仍須全程配戴口罩。

北市教育局表示，由於北市疫情趨於穩定，加上第1劑疫苗施打覆蓋率持續上升，故本周六起寬動物園等單位的容留人數限制，並開放部分場地租借使用，但仍提醒市民，進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，主動積極配合場館各項防疫措施，未來將持續觀察疫情態勢逐步放寬管制，期待市民重回正常生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在放寬容留人數上限部分，教育局表示，動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1.5萬人，兒童新樂園放寬展場人數限制上限為200人；少年發展處提前自即日起，3樓台北演藝廳由80人調整場館容留人數上限330人，5樓流行廣場由80人恢復原始場館容留人數上限200人，詳細開放資訊可至本市公有場地租用系統查詢。

至於開放場地租借及使用部分，教育局指出，動物園新增開放教育中心演講廳供租借使用，開放全園區內飲食，但除了飲食外，民眾仍須全程配戴口罩；兒童新樂園開放美食街以外的室、內外區域用餐，但不特定對象仍應維持社交距離或使用具有隔板的座位飲食。