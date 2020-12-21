嘉義縣大崙國小百年校慶　打造陶板紀念牆

▲大崙國小陶板紀念牆百年校慶揭幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接水上鄉大崙國小明年百年校慶暖身，嘉義縣文化基金會與校方共同合作，邀請陶藝家李俊蘭親自指導，專業陶藝師王秀華、吳珮綺授課，匯集社區村民與學校學生製作80塊大小陶板，取名「世紀大崙，蓄銳登峰」擘劃出百週年校慶陶板紀念牆，由縣長翁章梁、校長曾南薰、家長會長呂清、各級民意代表和校友揭開序幕，場面熱鬧。

翁章梁現場帶來好消息，行政院一個是設置科學園區，一個是國家級無人機研發測試驗證中心，加上現有的大埔美精密園區及馬稠後產業園區，對嘉義來說是很大的突破和躍進，未來小朋友留在嘉義工作的機會非常大，剛好搭上這個好時機，這份禮物適逢大崙國小99歲生日，祝福大崙國小生日快樂，明年迎接100年校慶時，嘉義縣一定會越來越好。

曾南薰指出，嘉義縣文化基金會長期深耕藝術下鄉陶藝扎根課程，首次與學校攜手規劃百年校慶系列活動，用陶板記錄學校與社區特色，紀念牆以大崙社區生活路徑圖像為發展主軸，標註出社區的街道紋理和特色景點，以生動活潑方式詮釋農村情懷，在百年校史留下深刻記憶，還可以作為教育下一代的課程內容，認識自己的故鄉、土地，寓教於樂。

大崙國小位於大崙村中心點，在大正10年設立分教室，大正12年設分教場，當時校長由水上國小校長兼任，直到昭和15年（1940年）獨立設校至今歷任12位校長，陶板紀念牆上記載歷任校長的任期和紀事，藉由世代傳承述說大崙國小百年風華。

▲大崙國小陶板紀念牆揭幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陶板紀念牆製作過程繁雜，從基礎工到規劃完工，由村民與學童挑選出自己印象的在地特色圖樣後，在陶土上刻繪故鄉景物，包括台糖鐵道五分車、在地農產美濃瓜、小番茄、玉米和稻子，以及學校特色團隊舞龍、舞獅、棒球和獨輪車等意象，歷時2個多月，陶板牆以大崙村所在地地形為主視覺，大家齊心刻繪完成80塊大小陶板塊組裝而成，從製作陶板地圖的過程中，讓參與的村民與孩童回顧生活記憶，產生社區認同。

大崙國小百年發展，歷任校長、家長會長和師生都扮演重要角色。曾南薰說，全校、全村總動員，如火如荼蒐集相關老資料、老照片，以及老校友的訪談記錄，同時宣布明年4月4日百年校慶，將募集千位校友回母校，參與學校世紀慶典，相關系列活動也將接續登場，歡迎校友們相揪參與這歷史一刻，為百年風華再現，迎接下一個百年。

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