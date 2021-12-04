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傳播速度是Delta的2倍！　專家曝Omicron「2大特性」最可怕

▲▼面臨變種病毒Omicron威脅，美國針對南非等8國調整旅遊限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 面臨變種病毒Omicron威脅，全球各國調整旅遊限制措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種Omicron掀起全球恐慌，主因在於這支病毒擴散快速，且容易造成二度感染。Delta病毒曾被指為傳染性最高的變異株，但南非科學家3日指出，Omicron傳播速度幾乎是Delta的2倍多，令人們對新病毒的憂慮日益加深。

根據《紐約時報》，英國倫敦衛生與熱帶醫學院數學模型師皮爾森（Carl Pearson）引述南非數據進行數學模型研究發現，Omicron病毒在南非9個省份的傳播速度是Delta的2倍多。他在推特上發表這項分析，尚未經同儕審查，也未刊登於科學期刊。

不過，Omicron迅速擴散是綜合其傳染性及逃脫人體免疫能力的結果。皮爾森說明，目前尚不清楚二項因素各自的作用，以及二者結合會帶來何種影響，「Omicron的傳染性也有可能比Delta還低」。

也有研究人員2日表示，Omicron病毒某種程度上可以逃脫過去染疫產生的免疫力。耶魯大學免疫學家岩崎彰子（Akiko Iwasaki）說明，「可怕的是有這麼多重複感染的病例發生，代表疫苗產生的免疫也可能以類似方式被突破。」

▲▼南非單日確診病例一夕翻倍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南非單日確診病例一夕翻倍。（圖／達志影像／美聯社）

Omicron變異株11月23日在南非首度被發現，迅速佔據該國新病例的3/4。南非2日通報1萬1535例確診，較前日增加35%，檢測陽性率從16.5%上升至22.4%。

率領一項早期免疫研究的南非史德蘭波希大學流行病模擬暨分析中心主任浦廉（Juliet Pulliam）指出，Omicron攻佔的速度非常驚人。據研究人員最新估計，南非人口密集的經濟中心豪登省Omicron病例約每3天就翻一倍。

他們估算Omicron的有效再生數（Rt值），即衡量病毒傳播速度的指標，並將其與Delta病毒進行比較，發現Omicron的Rt值幾乎是Delta的2.5倍。此一數字不僅取決於傳染性，也與病毒接觸新的宿主時逃避人體免疫防禦的能力有關。

浦廉的研究團隊觀察南非截至11月底的確診病例，2日發表這項研究指出，至少90天內病毒檢測呈陽性的族群中，重複感染的人數有所上升，代表染疫康復獲得的免疫力效果不如以往。

研究人員沒有證明重複感染病例增加是由Omicron引起，但他們認為，這是合理的假設。科學家也指出，過去Beta及Delta變種佔據主導地位時，從未出現和目前一樣的高峰。浦廉的團隊估計，相較新冠病毒原始毒株，重複感染Omicron變異株的風險大約是2.4倍。

▲▼魔王變種OMICRON入侵全球40地。（圖／ETtoday製）

▲ 魔王變種OMICRON入侵全球40地。（圖／ETtoday製）

人們普遍認為，疫苗產生的抗體會比染疫康復形成的抗體水平高得多。但紐約西奈山伊坎醫學院免疫學家柯拉默（Florian Krammer）表示，染疫產生的抗體能夠抵禦攜帶大範圍突變的變異株，若這種病毒會導致康復者重複感染，「我認為Omicron對疫苗效力的影響不會有太大的差別，這不是個好跡象。」

至於重複感染者的病情，南非研究人員目前尚未取得重複感染者初次感染及二度感染的嚴重程度數據，但岩崎彰子說明，免疫系統應能防止染疫康復者及已接種疫苗者出現嚴重症狀，「也許會有很多人感染，但可能比較溫和。」

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