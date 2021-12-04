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研究：過敏患者「染疫機率較低」最多降近40%　亞裔風險翻倍

▲▼ 英國疫情／倫敦地鐵。（圖／路透）

▲英國最新研究發現，過敏者染疫風險較低。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國瑪麗王后學院（Queen Mary University of London）最新研究發現，過敏患者感染新冠肺炎的風險較低，氣喘患者甚至降低近4成；但與白人相比，亞裔族群確診風險卻翻倍。此論文2日被發表在醫學期刊Thorax上。

去年5月至今年2月，研究團隊召募1萬6千多名成年受試者，以線上問卷方式，長期追蹤年齡、身高體重、家庭環境、工作型態、飲食及營養品服用習慣、醫療及藥物使用狀況、疫苗接種狀態等等，並且使用羅吉斯迴歸模型（Logistic regression model），估算染疫及潛在風險因素的關聯性。

▲▼英國疫情,倫敦疫情。（圖／路透社）

▲此研究進行期間，Delta及Omicron病毒皆尚未大規模傳播。（圖／路透社）

在所有受試者中，平均年齡為59歲，一共446人確診，佔全體人數近3%，其中32人重症住院。研究團隊發現，罹患濕疹、花粉過敏及過敏性鼻炎者，染疫風險低了23%；氣喘患者染疫風險更是降低38%，且此數據已考量到吸入器使用及類固醇藥物的影響。

此外，亞裔篩檢陽性的風險，竟是英國白人的2倍，同住家庭成員越多、不同家庭進行室內社交的頻率越高，中鏢風險就越大。每間臥房的平均居住人數，每增加0.5人，染疫風險就增加1.26倍。

儘管如此，研究團隊仍指出，這些僅為觀察性結果，無法斷言確切原因，試驗期間Delta及Omicron病毒都尚未出現，所以也不清楚過敏者對新變異株的反應。其他侷限性包括可能遺漏無症狀患者、種族多樣性不足等等。

 ▲▼魔王變種OMICRON入侵全球40地。（圖／ETtoday製）

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