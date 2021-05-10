加20元才能店裡吃！北市滷肉飯名店便當禁內用　店家：已實施6年

▲丸林魯肉飯。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃士原／台北報導

近日有消費者在鬍鬚張買了便當後想坐在店內吃，結果被店員阻止，鬍鬚張後來則是取消「外帶禁內用」規定，而台北市另一家滷肉飯名店「丸林」也被投訴便當僅限外帶，如果內用則是要再加20元，對此，店家表示，這規定在6年前就開始了，而且也有公告，消費者都可以自行選擇。

丸林魯肉飯老闆表示，便當內用加收20元的規定早在民國105年就開始，又不是臨時實施，而且店裡面都有公告，老闆也說，便當跟內用本來就有價差，便當就是比較便宜，所以才會有不能內用的規定，但如果民眾如果買了便當又要內用，就要酌收20元。

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1977年開始經營的「丸林魯肉飯」，早期在圓山承租眷舍經營，後來因都更案被拆遷轉到民族東路上繼續營業，如今已經賺到2層樓市值上億的店面，每天用餐的尖峰時刻排隊人潮都擠滿了店面。

▲鬍鬚張表示，未來消費者買好便當後表明要內用，會提供一份內用餐具，而目前也已經規劃6月開始會把塑膠餐盒改成紙盒類。（圖／記者黃士原攝）

而鬍鬚張門市之前有公告「親愛的顧客，依據環保署要求餐飲業禁止提供一次性免洗餐具於店內使用，因環保法規限制，不得以向您說聲抱歉，便當建議外食，感謝您的配合。」不過為了服務消費者，鬍鬚張8日起會把公告撤掉，如果消費者買好便當後表明要內用，會提供一份內用餐具，而目前也已經規劃6月開始會把塑膠餐盒改成紙盒類。