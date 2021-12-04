捷運站偷單車騎到台大醫院　鐵腳男看病後再騎26公里回淡水

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局仁愛派出所日前接獲報案，1名男子在捷運台大醫院站出來後，偷走腳踏車，最後警方循線發現，男子將腳踏車騎往醫院就醫後，又騎著鐵馬一路往淡水移動，2小時左右騎乘26公里返家，最後警方循監視器找到人，發現男子早已另案入監服刑，最後只能前往監所借訊，男子也坦承犯行。

警方調查，45的張姓男子平時無業，在日前從淡水住家搭捷運準備前往榮總看醫生，但是因睡著錯過轉車，直接搭到捷運象山站，男子最後搭回頭車時，因想轉往台大就醫，所以轉車前往捷運台大醫院站下車。

▲無業男子懶得從捷運站走到台大醫院，竟偷車代步，最後卻直接將車騎回淡水。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子出捷運站後，竟然直接偷走26歲黃姓研究生停在路邊的腳踏車，最後前往台大醫院看診，看診完後竟直接騎著腳踏車返回淡水住處，研究生發現腳踏車不見立刻報警處理。

警方獲悉後展開追查，發現張姓男子一路騎著鐵馬往淡水家中方向，經過2小時騎乘約26公里的路程返回家中，最後警方在11初完成監視器調閱，最後並追出嫌犯身份以及住處。

▲男子辯稱因為懶得走到台大醫院才偷車，但卻直接花2小時騎了26公里返回淡水。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方上門查緝時，發現張姓男子竟然憑空消失，最後詢問鄰居才知道，原來張姓男子另因涉及傷害案件早已入監服刑，警方前往監所借訊張男，張姓男子坦承偷走腳踏車騎回淡水。

但超瞎的張嫌表示，當天是因為肚子痛所以才會外出看診，本來要到榮總因睡過頭所以坐錯站，回頭時又改變心意要去台大醫院，出捷運站「懶得走」才偷車代步。

但警方發現，張姓嫌犯根本就是狡辯，如果懶得走為何還花了2個多小時騎乘26公里的路，直接將腳踏車騎回淡水，最後也依法將張姓男子函送法辦。

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