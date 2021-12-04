北韓女大生賣淫好難賺！200學霸正妹被教授拉下海　月入僅1.3萬

▲平壤傳出女大生集體賣淫事件，引發金正恩震怒。（圖／朝中社、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓自從頒布「反動思想與文化排擊法」後，嚴厲取締「非社會主義、反社會主義現象」，並提高掃毒、掃黃的強度，然而日前卻爆出金正恩平時極度關注的大學傳出女大生集體賣淫事件，涉及女學生多達200人，引起金正恩震怒，隨即下令處決相關人士，如今更爆出，這起集體賣淫竟然是名校教授主動牽線，親自拉學生下海。

根據日本週刊FRIDAY報導，北韓近期大規模取締反社會主義行為，並對買賣春、吸毒的嫌犯祭出重罰。《Daily NK 日本》總編高英起則透露，平壤一間知名大型洗浴設施卻成為性犯罪的溫床，徹底惹毛金正恩。



該洗浴設施名為「紋繡院」，成立於1982年，一樓是公共浴池與游泳池，二樓則是家庭湯屋與理髮廳，在平壤當地非常受到民眾歡迎。由於北韓當局嚴禁未婚男女或是不倫男女開房，紋繡院便規定所有想要使用家庭式湯屋的男女必須提供結婚證明書，但事實上，只要付錢「賄絡」櫃台，就算沒有結婚也可以入住，因此紋繡院意外成為偷情天堂。

▲北韓大型洗浴設施淪為偷情與買春的天堂。（示意圖／路透社）



此外，紋繡院負責人為了要擴展客源，便找上平壤音樂舞蹈大學與平壤演劇電影大學的教授，請他們介紹缺錢的年輕女大學生到店裡工作，提供「性服務」賺取外快。據悉，他們以每個月500美金（約新台幣1.3萬元）的報酬，誘拐女學生到店內的KTV賣春。而客群主要是勞動黨中央委員會或是勞動黨平壤市委員會的高層幹部，被逼下海的女學生多達200人。

據悉，有部分女學生去之前根本不知道是要下海賣淫，以為只是一些簡單的工作，怎知到場後才知道是買春客，並當場被硬來，氣得她們直接向上級通報。而相關事件傳到金正恩耳裡，隨即引發他的震怒，尤其對象更是他平常就十分關注的平壤音樂舞蹈大學與平壤演劇電影大學女學生。

儘管北韓刑法249條的賣淫罪，規定買春者最重被罰勞改5年，但金正恩立即下令公開處決4名勞動黨平壤市幹部與2名仲介。

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