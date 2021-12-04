高三妹打BNT疫苗罹患罕病！幻聽、精神錯亂　戴呼吸器躺加護病房

▲南韓疫苗高三女學生接種輝瑞BNT疫苗後罹患「自體免疫腦炎」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名就讀高中3年級的少女，原本身體健康、沒有其他特殊疾病，然而今年7月接種第1劑輝瑞（BNT）疫苗後，才經過短短不到2天的時間，就出現幻聽等症狀、甚至開始胡言亂語，事後被醫師診斷罹患「自體免疫腦炎」（autoimmune encephalitis），不過政府經判斷後認為與接種疫苗無關，讓家屬非常憤怒。

根據《韓聯社》，該名高三考生今年7月20日在忠清北道清州市某間醫院內接種第1劑的輝瑞疫苗，豈料才不到2天的時間便開始出現幻聽、胡言亂語，甚至還伴隨著精神錯亂等症狀，眼見病勢愈加惡化，家屬只好帶著少女前往首爾峨山醫院治療。

醫師診斷後，認為高三少女罹患「自體免疫腦炎」，屬於罕見疾病的一種。該病主要是患者免疫系統產生對抗自己腦神經細胞的抗體所誘發的腦炎，主要症狀包括癲癇發作、認知功能快速衰退，以及出現焦躁、憂鬱、幻覺等症狀。

高三少女的病情惡化到，甚至得在加護病房掛上人工呼吸器治療，因此她被歸類為忠清北道地區唯一一例接種新冠疫苗後出現重症副作用的高三考生。

不過，南韓疾病管理廳卻向少女家屬通報，少女之所以罹患自體免疫腦炎，其原因與接種新冠疫苗無關。這種說法，讓少女的家屬非常氣憤，因為少女病況好轉出院後，得自行承擔高達2000萬韓元（近新台幣47萬元）的醫院治療費，且因被判定與疫苗無關，所以無法得到國家賠償。

雖然少女最後病況好轉、得以出院，不過誰也無法保證未來不會再度復發。對此，少女的父母氣得表示，「之前我的女兒沒有任何病痛、非常健康，到底政府憑什麼依據可以斷言與接種疫苗無關？就連治療我女兒的醫院，都曾提到，疫苗恐怕在其中扮演催化劑的角色。」

少女家屬表示，目前已向疾病管理廳再度提出審查訴求，盼能釐清與疫苗之間的因果關係，並領取賠償做為醫療費用；不過，若審查訴求被駁回，則不排除考慮提起行政訴訟。

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