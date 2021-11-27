北韓年輕女孩「不結婚當小三」成趨勢！當局震怒：都是韓流惹的禍

▲北韓當局認為，韓流會造成女子道德淪喪。（圖／朝中社、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓當局近年積極打壓韓流在國內發展，並嚴加取締，只要發現有人私下偷聽南韓音樂或是觀看韓劇，就會以「反動思想與文化排擠法」祭出重罰。而位於北韓邊境的勞動黨兩江道委員會組織部更是稱，韓流文化敗壞北韓女性的道德思想，讓年輕女孩不結婚，紛紛跑去當已婚男人的情婦，成為破壞家庭的寄生蟲。

根據《Daily NK日本》總編高英起表示，北韓當局近年嚴厲取締「非社會主義、反社會主義」等現象，而取締範圍越來越廣，從賭博、嗑藥、買春、賣春，到走私南韓等外國影視音樂作品等，全都是當局加強管制的對象。兩江道位於北韓國境交界處，因此也負擔起了邊境管制的責任。

▲北韓嚴格禁止外國流行文化在國內傳播。（圖／朝中社）



由於對時代潮流敏感的年輕人們容易對非社會主義的現象產生憧憬，為了避免他們做出反社會主義行為，勞動黨兩江道委員會的組織部召集了多名社會主義愛國青年同盟的責任幹部，並召開相關會議。組織部在會議中提到，兩江道位於國境，因此是阻止違反出版宣傳物進入國內的重要關卡。

組織部也表示，儘管2020年12月制定「反動思想與文化排擠法」後，政府嚴加取締相關違法行為並祭出重罰，但仍然無法消滅韓流文化在年輕人間流行的熱潮。而他們同時也認為，這些外國流行文化帶來的時尚、舞蹈以及音樂，都嚴重敗壞當地風氣。

據悉，年輕人們不只會私下觀看，還會透過USB或是記憶卡等方式，傳播這些外國影視音樂作品。組織部甚至還稱，「現在年輕女性都不結婚，與已婚男子發生婚外情，成為破壞別人家庭的寄生蟲，（韓流文化）簡直就是敗壞北韓女性原有的性道德觀。」並嚴正指責當今北韓年輕女性的作風越來越大膽，私生活不檢點。

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